A la espera de la decisión de Defensa de la Competencia por los contratos de derechos de TV, los clubes de la AUF resolvieron el reparto del dinero

El Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que nuclea a los 30 clubes que compiten en el profesionalismo, aprobó este jueves de noche el reparto del dinero que ingresará a las instituciones por los nuevos contratos de los derechos de TV que fueron suscriptos este mes.
La AUF espera el fallo de la Comisión y Promoción de Defensa de la Competencia, que el 16 de marzo recibió los siete contratos firmados hasta el momento.
La AUF recibirá finalmente US$ 67.002.000 por los derechos de TV, por año, entre 2026 y 2029.
Quedan para distribuir entre los clubes profesionales, US$ 54.570.000.
Así fue la distribución entre Primera y Segunda:
|CATEGORÍA
| %
| INGRESO TOTAL
|Clubes de Primera División
|81
|US$ 44.350.000
| Clubes de Segunda División
|19
|US$ 10.220.000
Previo a la reunión de este lunes, existían dos posturas.
Una que impulsaba Defensor Sporting, que propuso el reparto igualitario de US$ 2.100.000 para cada club de Primera y US$ 1.497.857 para cada equipo de segunda, que en porcentajes equivalía a 62-38, que le quitaba a los grandes la ventaja que sostienen.
La otra, que finalmente fue aprobada por mayoría, le brinda a los grandes mayores ingresos con relación al resto de los clubes de Primera División.:
|CLUBES
| %
| INGRESO TOTAL PARA CADA UNO
|Nacional y Peñarol
|30
| 8.175.000
| 14 clubes de Primera
|51
|2.000.000
| 14 clubes de Segunda
|19
|730.000
Del total de los ingresos, US$ 12.432.000 los destinan para los gastos que genera la producción audiovisual y comercial (los contenidos que se ven en la pantalla), los porcentajes que corresponde a futbolistas y árbitros, otros gastos y el lote 6 (fútbol de OFI, femenino, playa y sala), que queda por fuera de los contratos profesionales:
|RUBRO
| MONTO TOTAL
|Producción audiovisual
|US$ 5.044.200
| Comercial
|US$ 1.208.488
| Derechos de imagen de los futbolistas (4.18%)
|US$ 2.800.000
| Juveniles y fútbol amateur
|US$ 679.312
| Administración
|US$ 1.000.000
| Lote 6 (fútbol amateur y femenino)
|US$ 1.700.000
| TOTAL
| US$ 12.432.000