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A la espera de la decisión de Defensa de la Competencia por los contratos de derechos de TV, los clubes de la AUF resolvieron el reparto del dinero

Nacional y Peñarol se quedan con el 30% de los ingresos que genera el nuevo contrato de derechos de TV; los otros clubes de Primera División recibirán US$ 2.000.000 por temporada

27 de marzo de 2026 13:08 hs
Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV 3

El Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que nuclea a los 30 clubes que compiten en el profesionalismo, aprobó este jueves de noche el reparto del dinero que ingresará a las instituciones por los nuevos contratos de los derechos de TV que fueron suscriptos este mes.

La AUF recibirá finalmente US$ 67.002.000 por los derechos de TV, por año, entre 2026 y 2029.

Quedan para distribuir entre los clubes profesionales, US$ 54.570.000.

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Así fue la distribución entre Primera y Segunda:

CATEGORÍA % INGRESO TOTAL
Clubes de Primera División 81 US$ 44.350.000
Clubes de Segunda División 19 US$ 10.220.000

Previo a la reunión de este lunes, existían dos posturas.

Una que impulsaba Defensor Sporting, que propuso el reparto igualitario de US$ 2.100.000 para cada club de Primera y US$ 1.497.857 para cada equipo de segunda, que en porcentajes equivalía a 62-38, que le quitaba a los grandes la ventaja que sostienen.

La otra, que finalmente fue aprobada por mayoría, le brinda a los grandes mayores ingresos con relación al resto de los clubes de Primera División.:

CLUBES % INGRESO TOTAL PARA CADA UNO
Nacional y Peñarol 30 8.175.000
14 clubes de Primera 51 2.000.000
14 clubes de Segunda 19 730.000

Del total de los ingresos, US$ 12.432.000 los destinan para los gastos que genera la producción audiovisual y comercial (los contenidos que se ven en la pantalla), los porcentajes que corresponde a futbolistas y árbitros, otros gastos y el lote 6 (fútbol de OFI, femenino, playa y sala), que queda por fuera de los contratos profesionales:

RUBRO MONTO TOTAL
Producción audiovisual US$ 5.044.200
Comercial US$ 1.208.488
Derechos de imagen de los futbolistas (4.18%) US$ 2.800.000
Juveniles y fútbol amateur US$ 679.312
Administración US$ 1.000.000
Lote 6 (fútbol amateur y femenino) US$ 1.700.000
TOTAL US$ 12.432.000

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