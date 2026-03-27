Inglaterra vs Uruguay: lo que dice la Inteligencia Artificial para el amistoso de este viernes en Wembley
"El partido será cerrado y con pocos goles", dijo la IA en la previa del Inglaterra vs Uruguay en Londres
27 de marzo de 2026 10:44 hs
El Wembley Stadium en la final de la Copa de la Liga de la FA entre Arsenal y Manchester United
Foto: AFP
La selección uruguaya de Marcelo Bielsa enfrenta a Inglaterra este viernes (16:45 horas) en el mítico estadio de Wembley, en el primero de los dos amistosos de la celeste en marzo, antes de medirse ante Argelia el martes en Turín.
El la previa del partido, la Inteligencia Artificial (IA) dio sus pronósticos para el encuentro, así como el resultado que prevé. Mirá lo que dijo la IA Grok:
“Contexto del partido: Es un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, usa este partido (y el siguiente contra Japón) para probar jugadores y dar minutos a la plantilla amplia que ha convocado (35 futbolistas). Varios titulares importantes como Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka y otros están descansados o ausentes, por lo que veremos una alineación bastante experimental.
Uruguay, por su parte, llega con un equipo competitivo bajo la influencia de Marcelo Bielsa. Tienen jugadores de primer nivel como Darwin Núñez, Federico Valverde, Ronald Araújo, Manuel Ugarte y Giorgian de Arrascaeta. Son un rival duro, intenso y bien organizado.
Mi pronóstico principal: Inglaterra gana por la mínima (algo como 1-0 o 2-1), pero el partido será cerrado y con pocos goles.
Razones: En Wembley, Inglaterra es muy sólida, incluso con rotaciones. La profundidad de su plantilla (Palmer, Mainoo, Wharton, Solanke, Rashford, etc.) suele marcar la diferencia.
Uruguay es un equipo “difícil de romper”: defensivamente fuerte y con mucha garra sudamericana. Históricamente le ha complicado la vida a Inglaterra (solo han ganado 3 de los 11 enfrentamientos históricos).
Al ser amistoso y con muchas rotaciones inglesas, es poco probable que veamos un festival de goles. La mayoría de análisis apuntan a menos de 2.5 goles como tendencia fuerte.
Inglaterra ha mantenido la portería a cero en muchos de sus últimos partidos oficiales/amistosos recientes.
Marcador más probable según mi visión: 1-0 o 2-0 para Inglaterra.
Uruguay (4-3-3): Muslera – Varela, Araújo, Giménez, Viña – Valverde, Ugarte, De Arrascaeta – Pellistri/Rodríguez, Núñez, otro extremo.
Conclusión: Inglaterra debería llevarse la victoria por su superioridad individual y el factor local, pero no esperes un paseo. Uruguay puede complicarlo mucho, sobre todo si aprovecha contragolpes con Núñez. Creo que será un partido táctico, físico y con tensión típica de Bielsa”.