Inglaterra vs Uruguay: lo que dice la Inteligencia Artificial para el amistoso de este viernes en Wembley

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa enfrenta a Inglaterra este viernes (16:45 horas) en el mítico estadio de Wembley, en el primero de los dos amistosos de la celeste en marzo, antes de medirse ante Argelia el martes en Turín.

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El la previa del partido, la Inteligencia Artificial (IA) dio sus pronósticos para el encuentro, así como el resultado que prevé. Mirá lo que dijo la IA Grok :

“Contexto del partido: Es un amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, usa este partido (y el siguiente contra Japón) para probar jugadores y dar minutos a la plantilla amplia que ha convocado (35 futbolistas). Varios titulares importantes como Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka y otros están descansados o ausentes, por lo que veremos una alineación bastante experimental.

Uruguay, por su parte, llega con un equipo competitivo bajo la influencia de Marcelo Bielsa . Tienen jugadores de primer nivel como Darwin Núñez, Federico Valverde, Ronald Araújo, Manuel Ugarte y Giorgian de Arrascaeta. Son un rival duro, intenso y bien organizado.

20251014 FBL - WC - 2026 - EUR - LAT - ENG England's forward #09 Harry Kane shakes hands with England's midfielder #04 Declan Rice as he goes off during the 2026 World Cup qualifying group K football match between Latvia and England at the Daugava Stadium

Uruguay vs Inglaterra: el día que la selección de Marcelo Bielsa y del iluminado Federico Valverde necesita volver a creer

Inglaterra vs Uruguay: día, hora, dónde verlo en cable, streaming y TV abierta, y el equipo que preparó Marcelo Bielsa para el amistoso en Londres

Mi pronóstico principal: Inglaterra gana por la mínima (algo como 1-0 o 2-1), pero el partido será cerrado y con pocos goles.

AME7951. SANTIAGO (CHILE), 09/09/2025.- Javier Altamirano de Chile disputa el balón con Federico Valverde de Uruguay este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Sa Javier Altamirano de Chile disputa el balón con Federico Valverde de Uruguay por Eliminatorias FOTO: EFE

Razones: En Wembley, Inglaterra es muy sólida, incluso con rotaciones. La profundidad de su plantilla (Palmer, Mainoo, Wharton, Solanke, Rashford, etc.) suele marcar la diferencia.

Uruguay es un equipo “difícil de romper”: defensivamente fuerte y con mucha garra sudamericana. Históricamente le ha complicado la vida a Inglaterra (solo han ganado 3 de los 11 enfrentamientos históricos).

Al ser amistoso y con muchas rotaciones inglesas, es poco probable que veamos un festival de goles. La mayoría de análisis apuntan a menos de 2.5 goles como tendencia fuerte.

Empty seats await fans ahead of the English League Cup final football match between Arsenal and Manchester City at Wembley Stadium in London on March 22, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, V El Wembley Stadium Foto: AFP

Inglaterra ha mantenido la portería a cero en muchos de sus últimos partidos oficiales/amistosos recientes.

Marcador más probable según mi visión: 1-0 o 2-0 para Inglaterra.

Posibles alineaciones aproximadas:

Inglaterra (4-2-3-1): Pickford – Livramento, Stones, Maguire, Hall – Wharton, Mainoo – Madueke/Palmer, Palmer, Rashford – Solanke.

Uruguay (4-3-3): Muslera – Varela, Araújo, Giménez, Viña – Valverde, Ugarte, De Arrascaeta – Pellistri/Rodríguez, Núñez, otro extremo.

Conclusión: Inglaterra debería llevarse la victoria por su superioridad individual y el factor local, pero no esperes un paseo. Uruguay puede complicarlo mucho, sobre todo si aprovecha contragolpes con Núñez. Creo que será un partido táctico, físico y con tensión típica de Bielsa”.