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Juan Pedro Damiani y las elecciones de Peñarol: "Voy a jugar muy fuerte", dijo tras participar de una cena con Ruglio, Barrera y en la que se dio un abrazo con Zaidensztat

Damiani participó de una cena en la que estuvieron el actual presidente Ignacio Ruglio, el expresidente Jorge Barrera, y directivos

27 de marzo de 2026 9:44 hs
Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio

Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, manifestó que piensa en las próximas elecciones del club a fin de año y adelantó que va a jugar “muy fuerte” al respecto, sin confirmar aún si será candidato o no.

Damiani, que estuvo al frente de los carboneros entre 2008 y 2007, participó este jueves a la noche de una cena en la que estuvieron el actual presidente Ignacio Ruglio, el expresidente Jorge Barrera, y demás directivos, entre ellos el anfitrión Víctor Bedrossian, quien los recibió en su casa.

Sobre los comicios de Peñarol, Damiani comentó: “Yo dije que iba a jugar fuerte, yo digo que voy a jugar muy fuerte en la próxima elección. Eso no quiere decir en este momento que yo sea candidato o no”, en declaraciones a Carve Deportiva este viernes.

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Pero dejó en claro que no tiene definido si será candidato o no. “Se puede jugar de muchas maneras, me parece a mí, y esto no estoy descartando ni mucho menos el tema de que yo voy a ir o no voy a ir”.

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“Sí voy a ir porque creo que necesitamos gente probada y los más importante es generar gente joven que ya está trabajando en el club y que es muy valiosa”, expresó. “Lo más importante es armar gente, Peñarol está por encima de cualquier individualidad”.

“El Peñarol que a mí me gustaría sería experiencia más juventud”, sostuvo Damiani, quien cuando le preguntaron si iría con un vicepresidente joven, respondió: “Yo no digo que estoy yendo. Ese es un tema que tengo que decir yo, falta un tiempo, y para ver en el lugar que le puedo hacer mejor al club”.

Además, dijo no tener una fecha exacta para anunciar su decisión.

La cena y el abrazo con Eduardo Zaidensztat

Damiani participó este jueves a la noche de una reunión que se llevó a cabo en la casa del directivo Víctor Bedrossian, al que también asistieron Ruglio y Barrera.

Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio
Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio

Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio

En el encuentro también participaron, entre otros, Rodolfo Catino, Eduardo Zaidensztat , Julio Trochansky y Alejandro González, mientras que no asistieron Evaristo González, Edgardo Novick y Guillermo Varela.

Al contar detalles de la reunión, Damiani destacó que “los más resaltable fue el abrazo con el Z”, en referencia a Zaidensztat, actual vice del club, con quien había tenido fuertes diferencias tiempo atrás.

En marzo de 2025, Damiani denunció el cruce que había tenido con Zaidensztat. "Me llamó, me insultó y me invitó a pelear", dijo. "Hace 30 años que hago boxeo", agregó. “Le dije dónde estaba, le di la dirección y lo estuve esperando, pero no apareció".

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