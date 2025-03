La grave denuncia de Juan Pedro Damiani a Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol: "Me llamó, me insultó y me invitó a pelear"

“Le dije dónde estaba, le di la dirección y lo estuve esperando, pero no apareció. Uno está grande ya para agarrarse a las trompadas, pero si una persona lo llama a uno, lo insulta, lo difama y le dice que le quiere pegar, yo no me escondo. Hace treinta años que hago boxeo. Seguramente el señor Z lo sabe, pero igual cree que las diferencias que tiene conmigo, y las que yo tengo con él, se arreglan de esta forma. Pero bueno… Lo esperé bastante. Me dormí tarde, esperando. Pero nunca vino”, dijo Damiani.

“Me llama la atención, porque el presidente Ruglio me llamó para que vaya con la delegación a Buenos Aires y el vicepresidente me llamó, me insultó y me invitó a pelear. Por eso no voy a ir en el avión. Porque ya han dividido lo suficiente al club como para que encima los jugadores y el cuerpo técnico, que tienen que estar concentrados en un partido tan importante, tengan que soportar que el vicepresidente de la institución se desubique de nuevo y yo, a los 67 años, lo tenga que ubicar”, agregó.

Peñarol viaja el martes en vuelo chárter a Buenos Aires donde el miércoles, a la hora 19.00, debuta en el grupo H de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani.

Los que dijo Juan Pedro Damiani que generó la llamada de Eduardo Zaidensztat

"Peñarol lamentablemente está enfermo de egos, y hay muchos mediocres en la vuelta que opinan, que hablan, que hacen un relato, pero a mi me ensañaron que el dato mata relato. las pavadas que dijeron cuando se recibió el club, como si alguien dijera heredé algo que valía US$ 60 millones y debía US$ 15 (millones); entonces heredaste US$ 45 millones. Entre nuestra directiva y la de Barrera se dejó ingresos de US$ 60 millones por jugadores. Es un relato que ordenaron. Qué se va a ordenar. Estoy cansado del relato burdo, que se dice en el club. Siempre trato de construir. Estoy molesto porque me dijeron que el señor Zaidensztat que en la página del club son dos hojas, dijo un montón de barbaridades de mi y de Barrera", declaró el viernes Damiani a Hora 25 que se emite por Radio Oriental, AM 770.

El mismo viernes, Barrera había salido al cruce de las declaraciones de Zaidensztat.