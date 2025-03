"Peñarol está enfermo de egos": durísimo Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, contra la actual directiva de Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat

"Zaidensztat nada en el club, nada, no existen, cuando las cosas andan mal se esconden , quiero ver los jugadores que van a dejar cuando se vaya esta conducción, me cansa el relato falaz de gente que no existe", señaló.

El viernes se cumplieron nueve años de la inauguración del estadio Campeón del Siglo, que se construyó durante la presidencia de Damiani. Al respecto, el expresidente expresó: "Las grandes obras las realizan los soñadores, las ejecutan los cuerdos y las critican los inútiles, forma parte de los mediocres".

Agregó que "la tierra la compré yo y me la deben, voy a ser el último en cobrar y la pagué al contado con un interés del 5%, que es ridículo. La línea de crédito que mi viejo (José Pedro Damiani) y yo le daba era a tasas muy bajas. Quieren dar a entender que uno se benefició con el club, que me hice rico. Me enojé bastante, pero todos sabemos que Zaidensztat nada en el club. Se van los jugadores y todos critican, no existen".

Cuando se le da tanta participación a los violentos el daño es brutal. Pregúntale a Zaidenzstat cómo soluciona esto, se encomendó que hinchas vayan a Conmebol a explicar cómo tiran bengalas”

Por último, Damiani resumió: "Estoy cansado, hace 6 años no estoy en el club, dejé un estadio, un Centro de Alto de Rendimiento, 60 millones de dólares en jugadores, quiero ver los jugadores que va a dejar esta conducción".