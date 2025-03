El expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, cruzó al vicepresidente Eduardo Zaidensztat por sus declaraciones sobre una deuda del club cuando él lo presidía antes de Ignacio Ruglio

El expresidente de Peñarol, Jorge Barrera , no ocultó su malestar este viernes luego de lo que fueron las declaraciones del actual vicepresidente de la institución, Eduardo Zaidensztat, quien se hizo cargo de ese puesto en diciembre de 2020 y ahora fue reelecto con Ignacio Ruglio como titular.

Este viernes a la mañana, Eduardo Zaidensztat fue consultado por varios temas de la actualidad y del pasado de Peñarol.

El actual vicepresidente, se refirió, como lo hace a veces, a la situación financiera aurinegra.

Entonces dijo: "La directiva anterior le debía 1 millón de dólares al Mota Gargano", dijo Zaidenstat en El Espectador Deportivo.

Horas más tarde, Jorge Barrera salió al cruce de estas declaraciones.

"Seguramente el posteo no refleja la realidad de lo que declaró Z. Porque se dejó refinanciada esa deuda y no se pagó contado para que el club tuviera caja y pudiera funcionar sin ahogos en su gestión inicial", comenzó escribiendo Barrera en su cuenta de X (ex Twitter).

Y continuó: "Estamos a pocos días de comenzar otro desafío (la Copa Libertadores). Sigo apostando a unir y no a dividir. Mirar hacia adelante porque más importante que cualquier gestión o persona, está el bien de Peñarol. Vamos con todo el domingo y en Liniers. Allí estaré!!!".

