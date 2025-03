Jorge Barrera dijo que le encantaría ser presidente honorario de Peñarol, contó por qué no pudo gritar los cinco goles en el clásico que ganaron 5-0 a Nacional, y cómo vendió a Darwin Núñez

"Me queda un gusto para darme en Peñarol. Me encantaría ser presidente honorario , porque podría dar un aporte al club en cuanto a la opinión de un presidente de honor que por estatuto se elige por tres quintos o dos cuartos del consejo directivo de Peñarol y lo eleva a la Asamblea Representativa que lo vota", indicó Barrera en Punto Penal de canal 10.

Y añadió: "Siempre que el club me necesitó no siempre en la presidencia, sino después, colaboré y aporté a Peñarol".

El hecho de que pueda ser nombrado presidente honorario "le da representatividad a la opinión fuera del club. Ojo, no me estoy candidateando, sino que es un deseo que tengo".

"¿Si volvería a ser presidente de Peñarol? No, solo presidente honorario", dijo Barrera.

Actualmente, son nueve los presidentes honorarios que tiene Peñarol.

Ellos son: Julio María Sosa, Francisco Tochetti, Constante Turturiello, Alberto Mantrana Garín, Carlos Balsán, Gastón Guelfi, Washington Cataldi, José Pedro Damiani y Julio María Sanguinetti.

La noche que Ignacio Ruglio fue electo por primera vez como presidente de Peñarol en el inicio de la pandemia por sobre Juan Pedro Damiani, el 6 de diciembre de 2020, le dijo que lo nombraría presidente honorario.

Sin embargo, según explicó Damiani a Referí, hasta el día de hoy, cuatro años y medio después, eso no sucedió.

El día del clásico que Peñarol le ganó 5-0 a Nacional y Jorge Barrera no pudo gritar los goles, y cómo vendió al exterior a Darwin Núñez

Barrera contó cuando era neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cuando el presidente de la misma, Wilmar Valdez, entonces su compañero en el Comité Ejecutivo, lo llevó al palco oficial en el clásico de 2014 que jugaban Nacional y Peñarol, que ganaron los uruguayos 5-0.

"Wilmar me dijo que todo bien, pero que íbamos al palco y que si había goles de Peñarol, que no los gritara. Entonces fui con mi hijo Juanpi y le dije: 'Si hace un gol Peñarol, nos hacemos el gesto con el dedo pulgar hacia arriba, pero no gritamos", comenzó explicando.

Y continuó: "Pero empezaron a llegar los goles. El primero, nos miramos con Juanpi y nos hicimos el gesto. El segundo, también. Pero ya en el tercero le dije a Wilmar: '¿Justo hoy me traés al Palco? No puedo venir más'. Y siguieron llegando los goles y no pude gritarlos. Ahí me di cuenta de que no podía ser neutral".

A su vez, también explicó cuando Darwin Núñez le pidió para que Peñarol lo vendiera al exterior.

"Yo no quería venderlo, más allá de que el Chino Lasalvia me lo pedía", comenzó diciendo.

ane-jpg..webp Alejandro Ruibal, Evaristo González e Isaac Alfie de Peñarol junto al sheik Turki Al-Sheikh, el dueño de Almería, cuando transfirieron a Darwin Núñez desde los aurinegros en una operación récord

Pero Darwin (Núñez) me llamó a los pocos días y me tocó el corazón.

Me dijo: "Presidente, lo llamo a usted porque tiene los mismos orígenes humildes que yo, y mi familia y yo hicimos tanto sacrificio. Me di cuenta de que le habían armado el speech para hablar. Pero también me di cuenta de que era una situación histórica para él y su familia y entonces me pareció la mejor opción".

Finalmente, habló de los hinchas detenidos en Brasil previo al partido ante Botafogo hace cuatro meses.

"De los 23, quedan dos en prisión. Hay dos en Montevideo y el resto, los 19, con prohibición de salir de Brasil, mañana (este lunes) van a firmar al juzgado por cuarta vez. A partir de eso, vamos a pedir una sustitución de las medidas cautelares para que puedan fijar un domicilio en Montevideo y puedan volver", explicó Barrera.