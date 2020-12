Ignacio Ruglio: "Juan Pedro Damiani será presidente honorario de Peñarol"

El flamante presidente electo de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó a la hora 23.45 de este sábado que nombrará a Juan Pedro Damiani como presidente honorario de la institución carbonera.

"Voy a pedir que la asamblea representativa vote por unanimidad a Juan Pedro Damiani como presidente honorario. No quiero revanchismos con Damiani ya que solo tuvimos diferencias en el pensamiento de cómo llevar adelante al club", explicó Ruglio tras reunirse con él en la sala del consejo directivo de la sede durante algunos minutos.

Damiani, parado al lado de Ruglio en el Palacio Cr. Gastón Guelfi, también habló luego del resultado eleccionario.

"Nacho me pidió que sea un consejero del club (ya que no aceptará ser dirigente tras la derrota y su puesto lo ocupará su suplente, Pablo Ferreri). Con Pablo Bengoechea y Gabriel Cedrés.vamos a poder mirar hacia adelante. Me voy a dormir tranquilo porque vamos a estar muy bien", indicó Damiani.

De esta manera, Damiani, de ser votado en un futuro, se transformará en el décimo presidente honorario de Peñarol.

Ya lo son Julio María Sosa, Francisco Tochetti, Constante Turturiello, Alberto Mantrana Garín, Carlos Balsán, Gastón Guelfi, Washington Cataldi, José Pedro Damiani y Julio María Sanguinetti.

El recuerdo de Guelfi

Ignacio Ruglio habló de lo que significó no solo para Peñarol, sino también para su vida, Gastón Guelfi, el único presidente que lo supera en juventud en el cargo en toda la historia.

"Todo lo que sé, aspiro y sueño, lo aprendí escuchando, leyendo y admirando al gran Guelfi", dijo Ruglio.

El nuevo presidente carbonero añadió que Guelfi llevó "al club a la gloria enorme y de corazón quiero que sientan que acá nadie va a estar en la chiquita y que vamos a tener un consejo que haga sentir orgullosos a todos nuestros hinchas y socios. Voy a gobernar para todos los hinchas de Peñarol. Me dicen que vengo de la tribuna y eso es un enorme orgullo".

Y sostuvo: "Peñarol son los ricos y los pobres, la gente de todas las clases sociales y para esos hay que gobernar. Voy a trabajar hasta el cansancio para estar a la altura".

Ruglio informó además que lo primero que hizo al saberse presidente fue "llamar a Pablo Bengoechea y a Gabriel Cedrés. Los dos están muy felices, pero la alegría de Gabriel es tremenda porque después de 15 años va a poder volver al club. Voy a necesitar de todo este tipo de dirigentes y además de Bengoechea y Cedrés, y quiero al Indio Olivera. Hoy cuando lo acompañé a votar le dije: 'Indio te quiero para acariciar la gloria'".

También aprovechó para saludar al presidente saliente, Jorge Barrera.

"Nos conocemos hace un montón de años y los dos hicimos carrera desde abajo. Hemos tenido un montón de diferencias políticas y un montón de acercamientos humanos"..

Barrera, por su parte, le contestó: "Hace tres años pude compartir lo que seguramente estás sintiendo, el sueño de tu vida hecho realidad. Que el sueño de tu vida, sea la realización de tu vida. Ojalá que todos tus éxitos y sueños se haga realidad, porque allí estarán los sueños de todos los peñarolenses. La grandeza no se ve en las derrotas, se ve en las victorias. En las derrotas nos hacemos más sólidos. Pero en las victorias es cuando más hay que tener grandeza".

Y agregó: "Dejé el alma para que el club tuviera gloria deportiva. Te voy a pedir un solo favor: que los logros deportivos que no tuve el último año y medio, los tengas vos y que en verte levantando muchas copas, va a estar la felicidad de todos los carboneros".