Ruglio le contestó a Balbi por la polémica tras los incidentes tras Peñarol vs Nacional: "Tienen un estadio chico y mal ubicado"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, le contestó a su par de Nacional, Alejandro Balbi, quien había criticado a los aurinegros porque no podían organizar un clásico en el Estadio Campeón del Siglo, sin que hubiera incidentes "y eso que solo fue con parciales locales".

Cabe recordar que Balbi había dicho el lunes que los aurinegros no estaban capacitados para organizar un partido en su escenario, como informó Referí.

"¿Pero no estaba preparado el estadio de Peñarol para la fiesta del barrio? ¿No pudieron controlar un partido con hinchada local y la culpa es de Nacional? No era el ámbito adecuado para jugar el partido", consideró Balbi en una rueda de prensa posterior a la reunión de la dirigencia, en la que se analizó el clásico y en particular el accionar de los árbitros.

El presidente de Nacional señaló que el club aurinegro no pudo "controlar a sus propios hinchas" y que es "ilógico" que se quiera trasladar responsabilidad al club rival por las supuestas demoras en la llegada y salida del ómnibus.

"La absoluta responsabilidad es de la hinchada de Peñarol, ¿qué tiene que ver Nacional?", se preguntó Balbi.

La respuesta de Ruglio a Balbi

Previo a la partida hacia Argentina, que se dio este miércoles a la tarde para enfrentar a Rosario Central por la Copa Libertadores de América, Ruglio le contestó al titular tricolor.

“Quedó demostrado que tenemos el mejor estadio del Uruguay y ellos no lo tienen, tiene un estadio chico y mal ubicado”, sostuvo Ruglio en una nota que brindó a Telemundo 12 de canal 12.

Y agregó: “Él (Balbi), como no puede jugar en su estadio, quiere que nosotros no juguemos en el nuestro”.

“Fue lo mismo que le dije el día que tuvimos la reunión en el Ministerio del Interior donde me volvió a preguntar lo mismo”, explicó.

A su vez, indicó que “le dije que cuántas más veces me pregunte, más veces vamos a seguir jugando en el Campeón del Siglo”.

“Está buscando la excusa de que Peñarol no lo juegue en su estadio para que la gente no se le venga arriba. Es un problema que tiene puertas adentro, no de Peñarol", dijo Ruglio.

Aquí se puede ver el video: