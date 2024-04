Fernando Marguery sobre su salida de Esta boca es mía: "Sentí que estaba haciéndome mala sangre por nada"

En 2023, el periodista Fernando Marguery anunció su salida del programa Esta boca es mía que conduce Victoria Rodríguez en Teledoce después de tres años como panelista del ciclo.

Este martes, en un diálogo con Alberto Carballo en Algo Contigo (Canal 4), Marguery dio detalles sobre los motivos que propiciaron su renuncia.

Al ser consultado sobre su participación en otros programas a los que ha sido invitado desde salida, señaló que participó de la mesa de Polémica en el bar en Canal 10 pero aclaró que "no le gusta" participar del formato en el que en ocasiones se generan contrapuntos entre los participantes.

"Ya no es mi juego. Por eso dejé Esta boca es mía. Sentí que estaba generando discusiones, polémica, peleándome, enojándome y haciéndome mala sangre por nada", aclaró.

El conductor le preguntó entonces si no había pensado que "por eso la gente ve el programa" y el periodista respondió categórico planteando una razón personal.

"No me gustaba lo que me estaba generando personalmente, me estaba haciendo mala sangre por cosas que no me suman nada. Peleándome con sindicalistas o con dirigentes políticos no me aportaba nada", sostuvo.

Carballo entonces planteó que se trataba de "discusiones con argumentos" entre los panelistas y los invitados del programa. "Nadie iba a convencer a nadie. Quizás daba un poco de espectáculo pero a mi no me generaba cosas buenas", consideró Marguery.

"Yo no iba a hacer espectáculo pero se ve que lo daba de alguna manera, por mi forma de ser confortativa y directa. Yo digo lo que pienso y lo que siento y hay cosas que me molestan como la hipocresía y la mentira que son muy de la política. Mentir y manejarse con un comportamiento hipócrita: decir una cosa y hacer otra, fingir ser de determinada manera y mentir sistemáticamente", dijo.