Reapareció Camila Rajchman tras alejarse de las redes ¿y dio pistas sobre su relación con Santi Urrutia?

Luego de casi una semana alejada de las redes sociales, la comunicadora Camila Rajchman reapareció en Instagram, donde contó las razones de su ausencia, e hizo una revelación sobre un proyecto personal para las próximas semanas.

Con un video publicado en sus historias de Instagram, la conductora de Aweno TV interrumpió una ausencia de casi una semana, que preocupó a parte de sus seguidores, que clamaron por su vuelta. En respuesta a uno de esos pedidos, Rajchman anunció su retorno a las plataformas con la frase "I'm back, bitches!" (volví, perras).

"Tuve que tomarme unos días, porque como bien les conté, estaba tristonga, me pegué unas lloraditas", explicó en el video. La semana pasada, Rajchman apareció al aire en su programa Weno que pasó llorando, y dijo "amo con toda mi alma mi trabajo, mi vida, mi gente, pero les juro que no sé qué puta es que me tiene... O sí sé, pero me está llevando a un sentimiento tan extremo que me da paja no poder encontrarme a mí misma, abrazarme y decirme 'va a estar todo bien'".

En paralelo a esa situación, la conductora borró sus posteos de Instagram en los que aparecía junto a su pareja, el piloto Santiago Urrutia, lo que disparó rumores de separación, y hasta de un nuevo vínculo del corredor con la modelo Anto Lima, que fueron desmentidos por esta última.

Al día siguiente de esa situación, Rajchman explicó lo ocurrido. “¡Qué revuelo que se armó por mi llorada! Me pasé el fin de semana llorando. Abrazada a mis amigas, mirando películas, llorando de vuelta. Ayer tuve un día del orto. Tuve que ir a trabajar, obviamente. En un momento del programa no aguanté. Me puse a llorar, me mostré sensible porque trabajo de eso. Trabajo con la jeta, trabajo hablando en un programa de streaming donde me muestro como soy. Hoy también lloré y capaz que mañana lloro”, dijo en sus redes.

Ahora, con el nuevo video, dio más detalles sobre su situación emocional. "Después volví a estar bien. Pero como que no me hallaba en las redes sociales. Pero vuelvo a contarles que llegó el día que me las tomo, me voy de licencia", reveló, emocionada.

"Me voy a España y a Marruecos, hoy", agregó Rajchman. Urrutia, que el pasado fin de semana agradeció a su novia tras lograr el segundo puesto en su última carrera, tiene su próxima competencia en Marruecos, el 3 y 4 de mayo.