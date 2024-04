Camila Rajchman dejó su programa de streaming entre lágrimas: ¿qué pasó?

Camila Rajchman, que participa del programa Weno qué pasó en el canal de streaming Aweno TV, terminó entre lágrimas en la última emisión de ese ciclo, luego de que revelara que no está pasando por su mejor momento a nivel emocional y que había pasado un domingo "de mierda".

El llanto de Rajchman se disparó luego de que la conversación entre los integrantes de la mesa derivara hacia la enumeración de aquellas cosas que les "daban paja", o sea, pereza.

Para sorpresa de sus compañeros, cuando la ex Canal 12 tomó la palabra, se quebró y con voz entrecortada aseguró: "Me da paja tener este tipo de trabajo cuando estoy del orto, cuando estoy en una. Amo con toda mi alma mi trabajo, mi vida, mi gente, pero les juro que no sé qué puta es que me tiene... O sí sé, pero me está llevando a un sentimiento tan extremo que me da paja no poder encontrarme a mí misma, abrazarme y decirme 'va a estar todo bien'".

"Me da paja ese momento en que necesito buscar en otro amor propio (...) No saber cuándo terminás de atravesar un dolor, no saber si las cosas se van a resolver. Me da paja estar acá, caretear", agregó.

Tras ese episodio, Rajchman decidió no seguir al aire y sus compañeros la excusaron, explicando que fue para que "estuviera más tranqui" dado que estaba "muy sensible". Por el momento la excantante de Rombai no hizo comentarios públicos sobre la situación.

En el video se puede ver el momento en que Rajchman se quiebra a partir del minuto 01:07:00.