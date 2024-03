Quiet on set: así es el documental que expone los abusos dentro de Nickelodeon

Hace pocos días se estrenó el documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil).

Dirigido por Mary Robertson y Emma Schwartz, el documental se encarga de exponer los abusos sufridos por los niños y niñas que trabajaron para Nickelodeon, a manos de Dan Schneider, creador y productor de algunos de los programas más reconocidos de dicho canal, y que marcaron además la forma de hacer televisión para niños en los años 2000, como El Show de Amanda, Drake y Josh, Zoey 101, ICarly, Victorious, entre otros.



También participan del documental algunos exempleados de los estudios como directores, guionistas y editores, quienes denunciaron el tóxico ambiente laboral creado por Schneider a través de conductas inapropiadas y machistas -como pedir masajes a las mujeres del equipo-, abuso verbal y psicológico.

Asimismo, se lo acusa de sexualizar a los niños y niñas a través de los chistes y sketches llevados a cabo en los programas, como también de mantener una estrecha y extraña relación con la estrella principal de El Show de Amanda, Amanda Bynes, que en aquél momento tenía 13 años.

El documental cuenta con cuatro episodios y solo está disponible en Estados Unidos a través de la plataforma Max. Se desconoce cuándo llegará a Latinoamérica.

El caso de Drake Bell

En su tercer episodio, el documental se centra en el abuso sexual sufrido por el actor Drake Bell a manos de su coordinador de diálogo Brian Peck.

El actor, mayormente conocido por su papel en Drake y Josh, cuenta en un desgarrador relato los abusos sexuales sufridos cuando tenía 15 años a menos del trabajador de Nickelodeon.

Peck logró manipular al joven y a la madre de éste para que despidieran a su padre de su rol de manager, ya que éste sospechaba de las intenciones de Peck con su hijo por algunos comportamientos inusuales e incluso intentó alejarlo en varias ocasiones. Con el padre fuera y bajo la excusa de ayudarlo con sus escenas y diálogos, Drake comenzó a quedarse a dormir en casa de Peck varios días a la semana hasta que un día, finalmente, abusó de él.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía y me desperté con él encima de mí y me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”, afirma Drake en el documental.

El elenco de iCarly

Bell cuenta que en ese momento aún no tenía libreta de conducir y no quiso llamar a su madre para que lo fuera a buscar porque no quería explicar el motivo. También afirmó que Peck le pidió perdón por lo sucedido y prometió no volver a hacerlo. Sin embargo, los abusos siguieron y empeoraron.

“Realmente no sé cómo explicar eso ante la cámara. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no piensas en las peores cosas que alguien podría hacerle a alguien como una agresión sexual, y eso responderá a tu pregunta? No fue algo de una sola vez”, relata Bell a su entrevistadora.

Finalmente, gracias a la madre de su novia de aquel entonces, quien logró darse cuenta de lo que sucedía entre él y Peck, el actor pudo contarle a su madre lo que estaba ocurriendo. Acudieron a la policía y le hicieron contar con lujo de detalles la situaciones de abuso. Luego le pidieron que llamara a Peck y lo engañara para obtener una confesión, lo que logró su arresto el 20 de agosto de 2003. Antes, el coordinador presentó más de 40 cartas de apoyo de diferentes personalidades, actores y actrices de Hollywood.

Cuando Peck fue detenido solo se supo que había abusado de un menor que trabajaba en Nickelodeon, pero no su identidad. Bell contó por primera vez que él fue su víctima en el documental, y recordó que en el canal solo le contó la verdad a Schneider. Incluso, relató que su padre se enteró de la situación tiempo después.

Brian Peck estuvo 16 meses en prisión y al ser liberado volvió a trabajar con niños para Disney Channel.

Luego del estreno del documental, Nickelodeon lanzó un comunicado pronunciándose, en primer lugar sobre las denuncias de los empleados y en segundo, sobre el caso de Drake.

“Aunque no podemos corroborar o negar las acusaciones de comportamientos de producciones de hace décadas, Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otro tipo de conducta inapropiada (...) Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante”.