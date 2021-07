La estrella infantil de Nickelodeon Drake Bell fue condenado por acoso sexual contra una menor

El actor estadounidense Drake Bell fue sentenciado a dos años de libertad condicional. La ex estrella del popular programa de Nickelodeon Drake & Josh se declaró culpable de los cargos de difundir material perjudicial y poner en peligro una menor que lo conoció en línea y lo acusó de mantener contacto sexual en uno de sus conciertos cuando tenía 15 años.

Jared “Drake” Bell, de 35 años, también fue sentenciado a 200 horas de servicio comunitario en California, donde vive, y tiene prohibido por mandato judicial estar cerca de la víctima. “Acepto esta súplica porque mi conducta fue incorrecta”, dijo el actor al comienzo de su declaración este lunes.

Durante la audiencia en la sala del Tribunal de Causas Comunes del condado de Cuyahoga, la víctima que ahora tiene 19 años habló con el juez Timothy McCormick y la corte pidiendo que el actor reciba la sentencia máxima, según reportó el medio local WYKC.

La mujer le dijo a la corte que empezó a mantener una vínculo online con Bell cuando tenía 12 años y que tres años más tarde los mensajes tomaron un contenido de naturaleza sexual. "Él era un héroe para mi. Habría hecho cualquier cosa por él", aseguró.

Los cargos se derivan de un incidente que ocurrió en Cleveland el 1 de diciembre de 2017, cuando Bell estaba programado para tocar en el Odeon Concert Club. La víctima, que entonces tenía 15 años, denunció ante las autoridades de Canadá en 2018 una situación con Bell que dice que sucedió esa noche.

La víctima aseguró que mantuvo sexo oral con actor detrás de escena y en el hotel en Cleveland, y que la única razón por la que las cosas "no fueron más allá" fue porque estaba menstruando. La policía de Cleveland investigó las acusaciones y se presentaron los cargos contra el actor.

La víctima indicó que Bell ha expresado “con humor” su situación legal y que “no tiene ni una pizca de remordimiento”, de acuerdo con las versiones de medios de los Estados Unidos.

“Es malvado”, dijo la joven durante la sentencia del lunes por la mañana. “Es un pedófilo y ese es su legado”, concluyó la víctima en su comparecencia judicial.

El juez McCormick le dijo al actor que su "posición y estatus de celebridad le permitió alimentar esta relación y obtener acceso a esta niña y ganarse su confianza".

La exnovia del actor, Melissa Lingafelt, contó a través de su cuenta de TikTok que fue víctima de abuso físico y verbal entre 2006 y 2009 por parte del actor. "No fue hasta hace poco que me di cuenta que el abuso no es algo que todas las mujeres tienen que pasar”, sostuvo.

La mujer acompañó su testimonio con capturas de pantalla y testimonios de otras seis mujeres que lo acusaron de cometer abusos sexuales y mujeres que la contactaron para contar sus experiencias siendo también menores de edad.