Camila Rajchman: "Armé una red de contención porque dejé de comer y dormir"

La comunicadora Camila Rajchman se dirigió a sus seguidores este martes después de abandonar Weno qué pasó, el programa de streaming que conduce en Aweno TV, y desmintió rumores y especulaciones que circularon a raíz de su salida al aire.

“¡Qué revuelo que se armó por mi llorada! Me pasé el fin de semana llorando. Abrazada a mis amigas, mirando películas, llorando de vuelta. Ayer tuve un día del orto. Tuve que ir a trabajar, obviamente. En un momento del programa no aguanté. Me puse a llorar, me mostré sensible porque trabajo de eso. Trabajo con la jeta, trabajo hablando en un programa de streaming donde me muestro como soy. Hoy también lloré y capaz que mañana lloro”, dijo Rajchman en las historias de su cuenta de Instagram.

Sobre los rumores que vinculaban su estado emocional con una posible separación del piloto Santiago Urrutia, la comunicadora se encargó de disuadirlos personalmente: "No especulen, no inventen. Ustedes saben que si yo tengo algo para contar se los voy a contar yo por este medio”.

A continuación compartió una historia con un texto en el que se explayó sobre la situación: “La realidad es: tengo mejores y peores momentos. COMO VOS que estás leyendo esto, pero no te exponés en las redes, a diferencia de mí".

La comunicadora se expresó en sus redes sobre el difícil momento y contó cómo lo está atravesando con la ayuda de su "red de contención".

"Estos días lloré porque me desencontré, porque me siento perdida, porque yo siempre tengo claro lo que quiero y ahora no lo tengo. Porque en esta ‘perdida conmigo misma’ quise soltarme la mano para que me sostenga alguien más (porque yo PUEDO CON TODO, pero no con todo al mismo tiempo). Y me dejé ayudar. Me armé red de contención. Mi red hizo ‘turnos’ de traerme comida porque dejé de comer, acostarse a dormir al lado mío porque dejé de dormir, elegir películas con finales obvios para no generar ansiedad, hablarme de banalidades para distraerme, llorar conmigo para no hacerme sentir sola en esto, ir a trabajar por mí porque yo me estaba exponiendo demasiado. Me están mimando el alma porque no PUDE mimarme a mí estos días en que lo necesito"

Rajchman, que se ha expresado en otras oportunidades sobre su experiencia con la depresión, agregó: “Yo ya estuve en la B hace años amigos, por eso cuando estoy tan triste me cuido mucho e intento no exponerme, para conectar conmigo y estar mejor lo antes posible.

"Si estás mal, triste, angustiado o lo que sea, contá conmigo para que yo también sea tu red”, concluyó.