Anto Lima aclaró los rumores de su separación con el Colo Ramírez y que la vinculan con Santiago Urrutia: "Son un disparate"

"Lamento que algunas voces malintencionadas estén aprovechando esta situación para generar rumores infundados. No me separaré del Colo (Juan Ignacio Ramírez). Tuvimos una discusión como cualquiera, no fue por temas de pareja, sino por temas relacionados al futbol", comentó Anto Lima desde Italia en diálogo con El Observador, a propósito de los rumores que hablan de una crisis matrimonial.

Sobre le incidente que habría disparado la discusión dijo: "Fue una discusión como cualquiera, por un tema de futbol, por la idiosincrasia propia de la cancha, de comentarios machistas, eso fue lo que pasó, no hay nada más".

En redes se especuló sobre tu repentino viaje a Italia justo luego de la discusión.

Nada que ver. El viaje ya estaba programado. En noviembre del año pasado participé de un concurso internacional acá en Italia, y las tres ganadoras tuvimos ofertas de producciones de moda. La fecha ya estaba estipulada y los pasajes los tengo desde hace más de un mes, tengo campaña ahora y la otra en setiembre. El viaje lo hice con una amiga, tengo varias jornadas de producción y cuando termine vuelvo a la Argentina.

Algunas versiones hablan de la coincidencia de tu viaje con la competencia que está teniendo Santiago Urrutia en Italia. ¿Te has visto con él?

No, para nada, no lo he visto ni sé dónde compite. Por eso te decía, he leído cosas disparatadas y mensajes en redes con muy mala intención. Con Santi nos conocemos hace mucho tiempo y formamos parte de un grupo de amigos, ustedes nos han visto en eventos, en los desfiles de Fer Cristino, donde he sido convocada para abrir alguna colección, pero este verano prácticamente no nos hemos cruzado. Santi es un amigo y tenemos muchos amigos en común, es un deportista muy importante, muy trabajador, que se hizo desde abajo, con apoyo de su familia, que son laburantes. Santi es del interior como yo, que la ha luchado y la lucha día a día, tenemos puntos en común, lo aprecio como amigo y lo admiro como deportista.

¿Estás al tanto de las últimas declaraciones de su novia Camila Rajchman y de una crisis que tuvo en estos días?

Lo he visto por redes. Lamento que esté pasando por esta situación, y lo digo como mujer y como compatriota. La conozco poco, no soy amiga de ella. Por eso te decía que algunos aprovechan para hacer comentarios falsos, desagradables, malintencionados, inventar cosas solo para generar ruido que no beneficia a nadie. Si me hubieran llamado les respondía como a vos, pero se ve que les prefieren inventar historias. Yo estoy trabajando en Roma y en pocos días volveré a la Argentina donde estoy viviendo con mi familia.