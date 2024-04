Luego del enigmático mensaje de su pareja Anto Lima, el Colo Ramírez juega este martes un partido clave con Newell’s 

Luego del enigmático mensaje de Anto Lima y de su viaje a Italia, su pareja, Juan Ignacio “Colo” Ramírez, juega un partido clave este martes con su equipo, Newell’s Old Boys de Rosario, con el objetivo de avanzar a la siguiente fase de la Copa de la Liga argentina.

Los “leprosos” visitan a Defensa y Justicia este martes a las 19:30 en Varela.

Colo Ramírez

El equipo que dirige Mauricio Larriera debe ganar de visitante y esperar una serie de resultados de los partidos que se jugarán todos a la misma hora, para ver si avanza en la competencia.

Además de Defensa y Justicia vs Newell's, los duelos definitorios de la parte alta del Grupo B serán Lanús vs Estudiantes, Boca Juniors vs Godoy Cruz y Belgrano vs Racing Club.

El Grupo B por ahora tiene en zona de pasaje a los cuartos de final a Godoy Cruz (29 puntos) -ya clasificado-, Estudiantes (24), Lanús (23) y Defensa y Justicia (23), mientras que pretenden meterse entre los cuatro mejores Boca Juniors (22), Racing Club (21) y Newell’s Old Boys (21).

📋 Jugadores a disposición de Mauricio Larriera para visitar a Defensa y Justicia. pic.twitter.com/5ta8P1nqpm — Newell’s Old Boys (@Newells) April 15, 2024

El Colo Ramírez, una de las figuras del equipo, está en el plantel de Newell’s que este lunes llegó a Buenos Aires para concentrar para el partido.

El mensaje de Anto Lima, la pareja del Colo Ramírez

El delantero que llegó a principios de años al equipo rosarino tendrá un partido muy importante y luego de una situación familiar que parece complicada por los recientes mensajes de su pareja, Anto Lima, a quien conoce desde los 15 años.

Newell

Colo Ramírez

Este lunes la modelo publicó un mensaje en sus redes para contar su situación.

"Me cansé. La vida y el tiempo dirá si debemos seguir juntos. El amor propio que perdí difícil que lo recupere. Mi vida entera entregué por mi familia (cosa que jamás me arrepentiré). El mundo del fútbol es muy machista. Muchas veces desvalorizan a las mujeres de los jugadores y nosotras mismas sin darnos cuenta terminamos naturalizándolo. Pocos notan quién estuvo en las malas. Porque en las buenas sobran manos para aplaudir. Hablamos de la igualdad de género y esto está cada vez peor. De las mujeres de los jugadores muy pocas tienen redes sociales y las que las tienen es súper privada y controlada. Hablo de las esposas (no de las novias de turno). Yo soy una figura pública, también tengo mis ingresos. Eso es lo que no entienden varios de ese mundo. Si no suma, que no reste. Va para ambos lados", expresó la modelo.

También en sus cuentas de redes sociales, Anto Lima publicó que este martes viajaba a Italia a trabajar.

Lima y Ramírez, exjugador de Nacional, comenzaron a salir en el año 2010 y se casaron en 2020, en plena pandemia. Tienen dos hijos llamados Faustina y Juan Francisco.