¿Fernando Marguery se va de Esta boca es mía? Esto dijo a El Observador

El periodista Fernando Marguery se convirtió en los últimos meses en una de las figuras más polémicas de la televisión uruguaya. Sus choques con figuras políticas en Esta boca es mía lo llevaron a ganar tantos detractores como seguidores, y también a una mayor atención mediática. Eso había llevado a que el panelista declarara que había posibilidades de que se produjera su salida del programa, una posibilidad que cobró fuerza en los últimos días.

Según el programa Hacemos lo que podemos, de CRTV, Marguery decidió renunciar a Esta boca es mía, por el incremento de su perfil en los últimos meses, y un hartazgo declarado sobre la exposición que ha tenido en consecuencia.

"No quiero más exposición pública", había declarado Marguery en ese programa hace algunas semanas. "Me harté. La tengo pero no la quiero", afirmó Marguery.

"No me está gustando lo que está pasando", agregó, en referencia a distintas entrevistas y notas que se hicieron sobre su figura en las últimas semanas, incluyendo un perfil publicado por El Observador, donde también había manifestado su incomodidad con la exposición que le ha generado su trabajo televisivo.

"Me cuesta un poco. Todo, el reconocimiento, la calle, las redes sociales, me cuesta", declaró en esa nota. "Es horrible, es incomodísimo, molesto, no me gusta".

"El pasado 10 de agosto dejó de pertenecer a la productora Kubrick, de forma voluntaria. Renunció", anunció el conductor Richard Galeano este martes. "No tiene que ver con lo económico, es algo profesional, de hartazgo con la exposición pública en el último tiempo".

¿Qué dijo Marguery sobre su salida de Esta boca es mía?

Consultado por El Observador sobre esta situación, Marguery dijo que "es una posibilidad que manejo pero todavía no lo decidí".

"A la vuelta del viaje y después de la Expo Prado, donde tengo mucho trabajo por Radio Rural y por CRTV, voy a tomar la decisión definitiva", agregó.

Marguery actualmente está de vacaciones en Francia. Desde la producción del ciclo explicaron que no hay una renuncia planteada y que se intenta retenerlo.

Conrado Polvarini, director general de Kubrick contó a El Observador que se espera a su regreso en los primeros días de setiembre para entablar una nueva ronda de conversaciones con él y que el panelista permanezca en el ciclo, en un régimen a definir, que puede incluir menos participaciones semanales con respecto a las que tiene actualmente.

"Vamos a hacer todo lo posible para que vuelva al programa", declaró Polvarini.

El periodista se sumó a Esta boca es mía en 2020, convocado por Alfredo García, luego de la salida de Graziano Pascale del panel del programa.