Fernando Marguery se hartó de la exposición: "No me gusta lo que está pasando"

Con sus recurrentes peleas y discusiones al aire con figuras políticas - en particular con políticos frenteamplistas, como Fernando Pereira - y su carácter como panelista de Esta boca es mía, Fernando Marguery se ha convertido en una de las figuras más polémicas de la televisión uruguaya.

Sin embargo, la exposición y su presencia en el ojo público le han generado una incomodidad al periodista, que esta semana manifestó estar "harto" y abrió la puerta a una posible salida del ciclo de Teledoce.

"No quiero más exposición pública", declaró en entrevista con el programa Hacemos lo que podemos, de CRTV. "Me harté. La tengo pero no la quiero", afirmó Marguery.

"No me está gustando lo que está pasando", agregó, en referencia a distintas entrevistas y notas que se hicieron sobre su figura en las últimas semanas, incluyendo un perfil publicado por El Observador, donde también manifestó su incomodidad con la exposición que le ha generado su trabajo televisivo.

"Me cuesta un poco. Todo, el reconocimiento, la calle, las redes sociales, me cuesta", declaró en esa nota. "Es horrible, es incomodísimo, molesto, no me gusta".

Marguery comentó que en su opinión, "la espuma va a bajar", eventualmente, pero no cerró la puerta a alejarse de la televisión. "Entrar y salir es muy fácil, hay que tomar decisiones, pero es fácil. Hay cuestiones de ego, cuestiones económicas, cuestiones de presiones de que te vayas o no te vayas que juegan. Yo todavía no tomé una decisión, pero capaz que si me termino de hartar, la tomo", concluyó.