Mirá el penal atajado por Washington Aguerre y los goles de Eduardo Darias y Matías Arezo que le dieron el triunfo a Peñarol sobre Boston River

Peñarol se mantiene como líder del Torneo Apertura luego de ganar su sexto partido en ocho fechas. La victoria de este miércoles en Florida fue por 2-0 frente a Boston River.

El equipo dirigido por Diego Aguirre ganó 19 de los 24 puntos que disputó hasta ahora.

Los goles de Peñarol fueron convertidos en el primer tiempo, a través de Eduardo Darias , y en la segunda parte por Matías Arezo.

Además, los aurinegros tuvieron un penal atajado por Washington Aguerre en el final del primer tiempo, tras un penal de Mauricio Lemos .

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Peñarol: lidera el equipo de Aguirre y mantiene seis puntos sobre Nacional

Con goles de Darias y Arezo, Peñarol venció a Boston River en Florida y sigue siendo el dueño del Torneo Apertura

Esto fue lo que ocurrió en el primer tiempo, incluidos el gol de Darias, el penal atajado por Aguerre y el buen momento del colombiano Angulo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2036984519236984957&partner=&hide_thread=false En su visita a Florida, con goles de Darias y de su goleador, Matías Arezo, @OficialCAP dominó y venció 2 a 0 a un discreto conjunto de @bostonriver al que Washington Aguerre le atajó un penal anunciado. Con este triunfo, el carbonero vuelve a subirse a lo más alto del Torneo… pic.twitter.com/HfKfMzEb4t — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 26, 2026

En el segundo tiempo llegó el gol de Arezo: