Mirá el penal atajado por Washington Aguerre y los goles de Eduardo Darias y Matías Arezo que le dieron el triunfo a Peñarol sobre Boston River

Peñarol se mantiene como líder del Torneo Apertura luego de ganar su sexto partido en ocho fechas. La victoria de este miércoles en Florida fue por 2-0 frente a Boston River.
El equipo dirigido por Diego Aguirre ganó 19 de los 24 puntos que disputó hasta ahora.
Los goles de Peñarol fueron convertidos en el primer tiempo, a través de Eduardo Darias, y en la segunda parte por Matías Arezo.
Además, los aurinegros tuvieron un penal atajado por Washington Aguerre en el final del primer tiempo, tras un penal de Mauricio Lemos.
Esto fue lo que ocurrió en el primer tiempo, incluidos el gol de Darias, el penal atajado por Aguerre y el buen momento del colombiano Angulo:
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En el segundo tiempo llegó el gol de Arezo:
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