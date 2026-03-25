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Mirá el penal atajado por Washington Aguerre y los goles de Eduardo Darias y Matías Arezo que le dieron el triunfo a Peñarol sobre Boston River

Peñarol ganó su sexto partido en ocho fechas y es el equipo más goleador del Torneo Apertura

25 de marzo de 2026 23:08 hs
Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Boston River

Eduardo Darias festeja el 1-0 de Peñarol ante Boston River

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

Peñarol se mantiene como líder del Torneo Apertura luego de ganar su sexto partido en ocho fechas. La victoria de este miércoles en Florida fue por 2-0 frente a Boston River.

El equipo dirigido por Diego Aguirre ganó 19 de los 24 puntos que disputó hasta ahora.

Los goles de Peñarol fueron convertidos en el primer tiempo, a través de Eduardo Darias, y en la segunda parte por Matías Arezo.

Además, los aurinegros tuvieron un penal atajado por Washington Aguerre en el final del primer tiempo, tras un penal de Mauricio Lemos.

Con goles de Darias y Arezo, Peñarol venció a Boston River en Florida y sigue siendo el dueño del Torneo Apertura

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Peñarol: lidera el equipo de Aguirre y mantiene seis puntos sobre Nacional

Esto fue lo que ocurrió en el primer tiempo, incluidos el gol de Darias, el penal atajado por Aguerre y el buen momento del colombiano Angulo:

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En el segundo tiempo llegó el gol de Arezo:

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