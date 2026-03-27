La lesión en el tobillo derecho de Joaquín Piquerez: el golpe más duro de Uruguay ante Inglaterra en Londres

La imagen fue dura: Joaquín Piquerez cayó al césped, dio un giro sobre su cuerpo en la línea final y levantó su mano izquierda con una clara expresión de dolor intenso, mientras rápidamente la sanidad de la selección uruguaya corrió a la cancha para atender al futbolista. Apenas transcurrían 10 minutos de Uruguay vs Inglaterra en el estadio Wembley de Londres, en el primer amistoso de la selección que dirige Marcelo Bielsa en esta fecha FIFA de marzo.

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¿Qué ocurrió? Noni Madueke atacó por la punta derecha, avanzó con pelota dominada ante la marca del futbolista de Palmeiras y cuando el lateral fue a cortar el juego, tuvo tanta mala suerte que el futbolista inglés cayó sobre el tobillo del uruguayo.

Cinco minutos después, a los 15, tras ser atendido por la sanidad, Piquerez fue retirado en camilla con visibles gestos de dolor.

La imagen del partido devolvió varias veces el momento en el que el tobillo del futbolista de Palmeiras quedó atrapado entre el cuerpo de Madueke y el césped, lo que generó preocupación sobre la gravedad de la lesión.

El equipo de Uruguay que confirmó Marcelo Bielsa para enfrentar a Inglaterra, con dos regresos muy esperados

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Piquerez dejó la cancha y en su lugar ingresó Josema Giménez, quien pasó a jugar como zaguero izquierdo y Matías Olivera ocupó el lateral derecho que dejó Piquerez.

Hasta el minuto 10, la selección había mostrado un orden y disciplina táctica para desarrollar el rol defensivo que propuso Bielsa. A partir de la lesión, los futbolistas de Uruguay perdieron la concentración y sufrieron algunos minutos la posesión de los ingleses.

En las próximas horas el jugador será sometido a estudios para evaluar el grado de su lesión.

En 80 días, Uruguay debutará en el Mundial frente a Arabia Saudita en Miami.