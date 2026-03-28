Thomas Tuchel apuntó contra el arbitraje del partido entre Inglaterra y Uruguay tras la patada de Araujo y el penal a Viñas: "Pensé que no funcionaba el VAR"

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, apuntó contra el arbitraje y el uso del VAR en el empate 1-1 ante la selección uruguaya en Wembley, refiriéndose a la patada de Ronald Araujo a Phil Foden y el penal sancionado sobre el final del partido contra Federicos Viñas.

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El DT alemán apuntó contra la terna abritral del amistoso (liderada por un compatriota de él, Sven Jablonski) en la conferencia de prensa posterior al encuentro, empezando por el penal sancionado a Viñas que posteriormente Federico Valverde cambió por gol y el empate definitivo: "Es un penal muy dudoso. Hay contacto, pero es evidente lo que intenta hacer el delantero", dijo al respecto.

Uruguay's defender Ronald Araujo (L) fouls England's midfielder Phil Foden (R) during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKE Ronald Araujo de Uruguay ante Phil Foden de Inglaterra FOTO: AFP Seguido a esa declaración, se refirió a la durísima entrada de Ronald Araujo a Foden que todo Inglaterra pidió expulsión para el defensor del Barcelona y al funcionamiento del VAR.

"Me sorprendió que el VAR estuviera en funcionamiento; pensé que no funcionaba. No revisaron la entrada a Phil Foden, tampoco la de Noni Madueke, y de repente sí revisan esta jugada", señaló el DT.