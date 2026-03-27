Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 27 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 27 de marzo una jornada inestable en todo el territorio, con predominio de cielo nuboso a cubierto, precipitaciones aisladas y presencia de neblinas y bancos de niebla, especialmente en horas de la mañana y la noche. Además, rige un aviso especial por probables tormentas fuertes desde esta tarde/noche.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre los 17 °C y 26 °C . Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas , además de neblinas. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de inestabilidad con precipitaciones y tormentas aisladas , acompañadas de niebla, mientras que el viento rotará al este con igual intensidad.

En el este del país, las temperaturas irán de 14 °C a 27 °C . La mañana estará marcada por precipitaciones y probables tormentas , junto a nieblas y neblinas. En la segunda mitad del día continuarán las tormentas aisladas, con viento del este entre 10 y 20 km/h.

Para la zona oeste, Inumet pronostica una jornada más cálida, con extremos de 15 °C y 30 °C. En la mañana habrá precipitaciones escasas y aisladas, con cielo cubierto y neblinas. Por la tarde y noche se prevén tormentas aisladas, con períodos de cielo nuboso y cubierto, y vientos del este entre 10 y 30 km/h, con momentos de menor intensidad.

En el norte, donde se registrarán las temperaturas más elevadas del país, entre 17 °C y 32 °C, la mañana presentará precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con presencia de niebla. Hacia la tarde y noche, aumentará la inestabilidad con precipitaciones y probables tormentas, manteniéndose las condiciones de baja visibilidad y vientos del este entre 10 y 30 km/h.