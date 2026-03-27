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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 27 de marzo

La jornada estará marcada por abundante nubosidad, precipitaciones intermitentes y baja visibilidad, con temperaturas que alcanzarán los 32 °C en el norte

27 de marzo de 2026 7:43 hs
20241014 Vista de la rambla de Montevideo, estado del tiempo, día nublado.
Foto: Inés Guimaraens

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre los 17 °C y 26 °C. Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de inestabilidad con precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas de niebla, mientras que el viento rotará al este con igual intensidad.

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En el este del país, las temperaturas irán de 14 °C a 27 °C. La mañana estará marcada por precipitaciones y probables tormentas, junto a nieblas y neblinas. En la segunda mitad del día continuarán las tormentas aisladas, con viento del este entre 10 y 20 km/h.

Para la zona oeste, Inumet pronostica una jornada más cálida, con extremos de 15 °C y 30 °C. En la mañana habrá precipitaciones escasas y aisladas, con cielo cubierto y neblinas. Por la tarde y noche se prevén tormentas aisladas, con períodos de cielo nuboso y cubierto, y vientos del este entre 10 y 30 km/h, con momentos de menor intensidad.

En el norte, donde se registrarán las temperaturas más elevadas del país, entre 17 °C y 32 °C, la mañana presentará precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con presencia de niebla. Hacia la tarde y noche, aumentará la inestabilidad con precipitaciones y probables tormentas, manteniéndose las condiciones de baja visibilidad y vientos del este entre 10 y 30 km/h.

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