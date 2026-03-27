Inumet emitió un aviso especial por tormentas "puntualmente fuertes" desde este viernes: los detalles

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial por " tormentas puntualmente fuertes " a partir de este viernes y adelantó cuándo comenzarán a mejorar las condiciones.

Según adelantó Meteorología en su sitio web, a partir de la tarde/noche del viernes 27 "se prevé una desmejora por el suroeste del país , que se desplazará hacia el este con tormentas puntualmente fuertes y precipitaciones abundantes ".

De acuerdo con las proyecciones del organismo oficial del tiempo, las condiciones "comenzarán a mejorar a partir de la tarde del domingo 29".

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"Se esperan los mayores acumulados al sur del Río Negro con valores entre 40-60 mm en 12 horas y puntualmente superiores", detalló el organismo, aunque aclaró que durante todo el evento se esperan mejoras temporarias.

En este contexto, advirtió que en zonas de tormentas "se podrán registrar rachas de vientos fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en cortos períodos".

El pronóstico para este viernes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este viernes 27 de marzo una jornada inestable en todo el territorio, con predominio de cielo nuboso a cubierto, precipitaciones aisladas y presencia de neblinas y bancos de niebla, especialmente en horas de la mañana y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre los 17 °C y 26 °C. Durante la mañana se espera un cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. El viento soplará del noreste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de inestabilidad con precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas de niebla, mientras que el viento rotará al este con igual intensidad.

En el este del país, las temperaturas irán de 14 °C a 27 °C. La mañana estará marcada por precipitaciones y probables tormentas, junto a nieblas y neblinas. En la segunda mitad del día continuarán las tormentas aisladas, con viento del este entre 10 y 20 km/h.

Para la zona oeste, Inumet pronostica una jornada más cálida, con extremos de 15 °C y 30 °C. En la mañana habrá precipitaciones escasas y aisladas, con cielo cubierto y neblinas. Por la tarde y noche se prevén tormentas aisladas, con períodos de cielo nuboso y cubierto, y vientos del este entre 10 y 30 km/h, con momentos de menor intensidad.

En el norte, donde se registrarán las temperaturas más elevadas del país, entre 17 °C y 32 °C, la mañana presentará precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, con presencia de niebla. Hacia la tarde y noche, aumentará la inestabilidad con precipitaciones y probables tormentas, manteniéndose las condiciones de baja visibilidad y vientos del este entre 10 y 30 km/h.