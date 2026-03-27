Gritos y medida sindical en la ANP: director solicitó que se descuente la jornada laboral a funcionarios

El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) recibió un informe este viernes por la mañana sobre la situación del área de dragado en el puerto de Montevideo . Varios funcionarios realizaron una movilización en la rambla y luego ingresaron al edificio del organismo mientras se efectuaba la reunión. Al finalizar el encuentro hubo gritos y reproches a los directores.

En la mañana se realizó la reunión final para evaluar el resultado de un estudio integral sobre el funcionamiento del dragado en los muelles públicos que se realiza con la flota de la ANP .

En forma simultánea, el sindicato del organismo (Suanp) había convocado a una asamblea que terminó con una movilización en la rambla portuaria y el posterior ingreso de los funcionarios al edificio de la ANP .

Tensión por dragado: ANP avanza con empresa china ante falta de mantenimiento en el puerto de Montevideo

Dieta marinera: la ANP paga más de US$ 700.000 al año en alimentos para la tripulación de dragado

Los trabajadores se reunieron en el segundo piso, afuera de la sala donde se realizabas el encuentro. Al final de la reunión hubo gritos contra los integrantes del directorio .

Jorge Gandini.jpeg Jorge Gandini Leonardo Carreño

Eso motivó que el director por la oposición, Jorge Gandini, enviara una solicitud al área de recursos humanos solicitando el descuento de la jornada laboral para los funcionarios que desarrollaron la manifestación.

El texto señaló que la asamblea terminó convirtiéndose en una medida de lucha que afectó el normal desarrollo de la reunión. “Las acciones suponen la adhesión a medidas de paro (y por ese motivo) se solicita la aplicación de los descuentos correspondientes conforme a la normativa vigente”, planteó el texto.

El dragado en el puerto de Montevideo se encuentra prácticamente paralizado por las constantes roturas en las embarcaciones que realizan las tareas de removido de barros y sedimentos en los muelles públicos. El motivo de la reunión era evaluar los resultados del estudio integral realizado por una comisión de la ANP.