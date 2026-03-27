De tiempo agradable a tormentas: así estará el clima durante la Semana de Turismo según Inumet y meteorólogos

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) y meteorólogos emitieron sus respectivos pronósticos para la Semana de Turismo (o Semana Santa) en Uruguay y anunciaron jornadas cálidas, tiempo agradable y posibles desmejoras con varios episodios de lluvias y tormentas en algunas zonas del país.

En su informe de este viernes en Informativo Sarandí, el meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que durante la jornada del próximo lunes podrían registrarse algunos chaparrones con máximas de hasta 26 °C , tras el mal tiempo anunciado principalmente para este fin de semana previo a turismo .

Desde el martes y hasta el viernes, los cielos se mantendrían libres de lluvias con máximas de entre 26 y 27 °C , según el experto.

Tiempo "muy lindo" y algunas lluvias: el pronóstico de meteorólogos para la Semana de Turismo en Uruguay

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Esta situación, avisó Ramis, cambiaría hacia los dos últimos días de la semana, donde "habrían aparecido algunas precipitaciones, sobre todo el domingo en el norte del país" .

Para la Semana de Turismo, Inumet emitió un aviso especial donde reveló que las condiciones climáticas se dividirán en tres partes.

"La primera inicia este fin de semana, principalmente al sur del río Negro con una desmejora que va a generar lluvias y tormentas algo puntuales", explicó el meteorólogo de Inumet Néstor Santayana.

Para la tarde/noche del viernes ya se esperan lluvias que continuarán por el resto del fin de semana en Montevideo y el área metropolitana, según Meteorología.

Luego, para el inicio de la semana festiva se esperan "ascensos de temperaturas y máximas que van a superar los 30°C en todo el país, especial para actividad al aire libre", añadió Santayana.

Pero nuevamente, "sobre el fin de la Semana Santa", se prevé "el pasaje de un sistema frontal que va a generar una nueva desmejora", sentenció.

Días atrás, el meteorólogo Mario Bidegain, en un pronóstico similar, avisó que durante el lunes 30, primero de la semana festiva, el clima se mantendría "muy lindo" y disfrutable con máximas de entre 26 °C y 28 °C.

"Días muy disfrutables entre domingo y jueves, por lo menos en el sur del país", pronosticó Bidegain.

Ahora bien, luego de varios días con tiempo estable, espera una nueva desmejora por el ingreso de un frente frío que afectaría el final de la semana, desde el viernes y hasta el domingo, con algunas lluvias en distintos puntos del país.

La Semana de Turismo, también conocida como Semana Santa, comenzará el lunes 30 de marzo y se extenderá hasta el domingo 5 de abril.