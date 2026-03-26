Semana Criolla: desvíos de ómnibus, restricciones de estacionamiento y cambios en la circulación en el Prado

Durante la Semana Criolla del Prado , que se desarrollará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril , la Intendencia de Montevideo (IM) dispuso cambios en la movilidad y desvíos de transporte público en la zona.

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Según informó la comuna, todos los días entre las 12:00 y las 20:00 horas , las líneas que circulan por avenida Agraciada, avenida Millán y avenida Luis Alberto de Herrera desviarán su recorrido hacia Lucas Obes , donde realizarán parada frente a la Rural del Prado.

Las modificaciones alcanzan a varias líneas de transporte, entre ellas L14, L28, L29, 125, 127, 128, 130, 137, 370, 409, 427, 494, 524, 546 y G , además de las líneas 181, 526, 582, 183 y 306 .

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Además, durante la semana de Turismo se implementarán horarios especiales en el transporte público , que podrán consultarse en los canales oficiales a partir del viernes.

La Intendencia recordó que menores de 12 años (presentando cédula de identidad) y mayores de 70 años podrán viajar gratis durante toda la semana.

Cambios en la circulación

Desde el miércoles 25 de marzo y hasta el domingo 5 de abril, también habrá modificaciones en el tránsito en varias calles del Prado.

Se aplicará flechamiento (cambio de sentido de circulación) en:

Martín Irigoitia, desde Juan Carlos Blanco a Buschental

Hermanos Ruiz, desde Adolfo Berro a Lucas Obes

Gaetán, desde Buschental a 19 de Abril

Valdense, desde Aiguá a 19 de Abril

Lozano, desde Lucas Obes a Agraciada

Hugo Balzo, desde Luis A. de Herrera hacia Atilio Pelossi

Restricciones de estacionamiento

Asimismo, quedará prohibido estacionar en:

Lucas Obes, entre Buschental y 19 de Abril, en ambas aceras

19 de Abril, entre Lucas Obes y Lugano, en la acera contra el Parque Saroldi

Las medidas buscan ordenar la circulación y facilitar el acceso a una de las actividades tradicionales de la Semana de Turismo en Montevideo.