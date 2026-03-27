Oferta agotada y vuelos extraordinarios: cómo se preparan el aeropuerto y las agencias de viaje para una Semana de Turismo récord

Las ventas de cara a Semana de Turismo o Semana Santa cumplieron o superaron las expectativas de las principales agencias de viaje del país. Al mismo tiempo, el Aeropuerto de Carrasco prevé para el comienzo de Semana de Turismo que comienza en los próximos días 27 vuelos adicionales respecto a la operativa regular de marzo, según afirmó Aeropuertos Uruguay .

Debido a esta zafra del sector entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo el Aeropuerto Internacional de Carrasco contará con una operativa especial que incluye 21 vuelos chárter con destino a Maceió, Salvador de Bahía, Recife, Río de Janeiro, Florianópolis, Cabo Frío, Porto Seguro y Punta Cana, destinos que coinciden con los predilectos por los viajeros uruguayos.

Además, desde la terminal aérea, remarcaron que sumarán seis vuelos comerciales adicionales a la operativa habitual –no regulares-: dos con destino a Bariloche, dos a Santiago de Chile, uno a Salvador de Bahía y uno a San Pablo. Los vuelos a Bariloche serán operados por Aerolíneas Argentinas, mientras que los vuelos a Santiago de Chile y a Salvador de Bahía estarán a cargo de SKY, el de San Pablo será operado por Azul.

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Para las agencias de viaje locales las familias uruguayas son las grandes impulsoras del pico de demanda que los lleva, sobre todo, a los clásicos destinos de sol y playa. Este año las ventas para Semana de Turismo o Semana Santa para ellos fueron récord.

El director comercial de Hiperviajes, Rodrigo Rosales, conversó con Café y Negocios desde Brasil, epicentro de su oferta para este momento pico de demanda del año. “La oferta se agotó”, confirma Rosales y destaca que para este periodo se vendió un 18% más que el año anterior y se trata de la única fecha en la que la empresa incorpora vuelos chárter a su propuesta.

“Este año tenemos 12 vuelos reservados a diferentes destinos de Brasil y uno al Caribe, por primera vez hicimos un chárter a Punta Cana”, describe. Por medio de Hiperviajes 3.000 pasajeros saldrán de Uruguay entre el viernes y el domingo por vía aérea y otros 1.000 lo harán por vía terrestre. En su caso, la oferta se comenzó a vender en julio y “hace más o menos una semana se terminaron de vender los últimos lugares que teníamos”, apunta el director comercial de Hiperviajes.

Desde Jetmar, la responsable de Producto, Analía De Castro, coincide en que todos los cupos y chárters fueron vendidos. En su caso también los destinos más demandados fueron Brasil y el Caribe. “Fue una temporada con una respuesta excepcional del público, y hoy ya no contamos con disponibilidad”, subraya De Castro que registra un crecimiento del 20% en las ventas en comparación con Semana de Turismo 2025.

En el detrás de escena, la demanda se mantuvo muy firme desde el inicio de la comercialización. “Este crecimiento consolida la tendencia positiva que venimos observando en los últimos años, con una fuerte preferencia por destinos de playa y paquetes completos”, subraya la responsable de Producto.

La planificación de la operación con mucha anticipación resultó clave para completar los cupos y lograr satisfacer la demanda. Jetmar también optó por ampliar la oferta con vuelos chárter, ofreciendo paquetes diseñados específicamente para esta fecha. “La combinación de una propuesta sólida, precios competitivos y una alta preferencia del público por este tipo de productos permitió comercializar la totalidad de la oferta”, recalca De Castro.

En TocToc Viajes el crecimiento de la venta fue aún mayor, aumentó 30% en venta de cupos para Semana de Turismo. El CEO de la agencia, Andrés Gil, justifica este fenómeno por una mayor oferta.

“Este año las aerolíneas ya están más recompuestas en sus flotas y tienen más aviones disponibles para las operaciones charters -contratadas por las agencias- para volar a distintos destinos de Brasil y el Caribe”, dice Andrés Gil. Esto resulta clave en el único momento del año en el que la demanda supera a la oferta en el negocio de Travel.

Asumiendo el riesgo, las agencias de viaje pudieron vender más porque se logró generar mayor oferta que se suma a la existente a través de los vuelos regulares.

En el caso de TocTocViajes, todos los cupos disponibles se agotaron a excepción de cinco lugares a Salvador de Bahía en vuelo directo que, estima, se venderán en las próximas horas.

Los destinos más vendidos para Semana de Turismo

Los puntos más buscados de Brasil por los uruguayos fueron Salvador de Bahía, Rio de Janeiro, Buzios, Recife, Porto de Galinhas, Maceió, Maragogi, Porto Seguro y Natal. En el Caribe se destacaron Cancún, Playa del Carmen, Punta Cana y Bayahibe. A más larga distancia quienes eligieron Estados Unidos van por Miami y Orlando. Y hacia Argentina los destinos predilectos para la semana del 30 de marzo al 6 de abril son Bariloche, El Calafate, Salta, Mendoza y Ushuaia.