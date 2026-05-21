Alfonso "Pacha" Espino, el único uruguayo que jugará una final de UEFA esta temporada, se tiene fe para ser campeón de la Liga Conferencia: "Hay opciones de levantar el título"

Luis Alfonso 'Pacha' Espino , lateral izquierdo uruguayo del Rayo Vallecano, aseguró que su equipo está firmando "un final de temporada increíble" y, con vistas a la histórica final de la Liga Conferencia contra el Crystal Palace, "hay opciones de levantar el título", pese a la dificultad que supondrá el partido.

'Pacha' Espino, ex Nacional de 34 años , cumple su tercera temporada en el Rayo español, con el que esta campaña lleva acumulados 2.331 minutos en 44 partidos oficiales.

20260308 SEVILLA, 08/03/2026.- El defensa uruguayo del Rayo Alfonso Espino celebra su gol durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Sevilla FC y Rayo Vallecano disputan hoy domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

"Estamos haciendo un final de temporada increíble. En otro momento no lo imaginábamos pero a ver si podemos meternos en Europa otra vez vía Liga y ganamos la final de la Liga Conferencia", dijo el lateral uruguayo, en el 'Día de medios' del Rayo Vallecano organizado con motivo de la final continental.

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"La final será complicada. Sólo hay un partido, no hay dos, no juegas en casa, pero habrá mucha gente y será un partido de momentos. En los momentos malos esperamos pasarlo lo mejor posible y los buenos aprovecharlos. Hay opciones de levantar el titulo, venimos en un momento increíble todos y eso hace que el equipo esté muy bien", señaló.

El futbolista uruguayo, que llegó al Rayo en 2023, se integró desde el primer momento en el vestuario rayista, del que destaca la unión que existe.

Alfonso 'Pacha' Espino en la previa de las semifinales de la Liga Conferencia de la UEFA Alfonso 'Pacha' Espino en la previa de las semifinales de la Liga Conferencia de la UEFA

"Cuando vine, ellos estaban empezando a hacer historia. Hicieron dos años increíbles antes. Yo ahora estoy acompañando lo que ha dejado el 'Choco' (Oscar) Trejo de legado, que no haya nadie por encima de nadie en el vestuario y tratar de estar unidos todos siempre", concluyó.

Rayo Vallecano vs Crystal Palace

Rayo Vallecano y el Crystal Palace disputarán la final de la Liga Conferencia el próximo miércoles 27 de mayo (16:00 horas) en Leipzig (Alemania).

Además, en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), el equipo de Íñigo Pérez es octavo, con 47 puntos, uno menos que el Getafe, que ocupa la séptima posición, última que da derecho a las competiciones europeas en la próxima temporada. Su rival será el Alavés, tres puntos por encima de la zona de descenso.

Con base en EFE