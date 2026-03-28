La dura autocrítica del Dibu Martínez tras vencer a Mauritania: "Si jugábamos así la Finalissima perdíamos"

Emiliano Dibu Martínez , arquero de la selección Argentina , fue de los pocos jugadores que brindó declaraciones e hizo una fuerte autocrítica luego del triunfo 2-1 de la Albiceleste ante Mauritania en un amistoso en La Bombonera, que pese al triunfo el equipo de Lionel Scaloni no hizo su mejor partido a nivel colectivo.

" Bastante flojo la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos que sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo mucho mejor ", comenzó destacando el arquero del seleccionado argentino.

"Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón ", suscribió.

Posteriormente, fue consultado sobre la cancelación de la Finalissima ante España y respondió: " Menos mal (que se canceló), si jugábamos así perdíamos".

La fuerte autocrítica del Dibu Martínez

No obstante, ante las críticas desde el país ibérico, el Dibu salió con los tapones de punta ante aquellos que piensan que Argentina ni siquiera se encuentra en condiciones de llegar a las semifinales del certamen. "El Mundial pasado fue igual, no jugamos partidos importantes e hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos y ellos no", apuntó.

"En el segundo tiempo nos faltó intensidad, hay que hacerlo mejor. Es verdad que hacía mucho no jugábamos juntos y también rotamos un poco el equipo. Ayer perdimos a Panichelli con una lesión de cruzados, nos dolió muchísimo. Capaz hoy se jugó con un poco menos con intensidad por el miedo a una lesión pero cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hay que hacerlo mucho mejor", dijo en diálogo con ESPN.

Dibu Martínez Dibu Martínez en el amistoso ante Mauritania EFE

En el segundo tiempo se vio claramente un bajón en el rendimiento de la selección Argentina ya que tan solo remató una vez contra los ocho intentos que tuvo Mauritania; lo cual forzó dos atajadas del arquero de Aston Villa y una última ocasión que terminó en el descuento de la visita.

El seleccionado africano (en el puesto 115 del ranking FIFA) finalizó con más remates que los campeones del mundo, con 11 tiros para los dirigidos por el español Aritz López Garai contra los siete que tuvo la Albiceleste con igualdad cuatro a cuatro en lo que respecta a remates contra el arco.