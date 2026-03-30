Sergio Rochet vuelve al arco y Federico Viñas liderará el ataque: el probable equipo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya ante Argelia

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará este martes a la hora 15.30 de Uruguay en Turín (Italia) frente a Argelia en el segundo y último partido en esta fecha FIFA de marzo.

Este encuentro, tras el empate del viernes 1-1 ante Inglaterra , plantea para el entrenador argentino una nueva oportunidad en la preparación del equipo para el Mundial 2026 .

Uruguay debutará el 15 de junio en el torneo de FIFA ante Arabia Saudita en Miami, en el Grupo H que comparte también con España y Cabo Verde.

Para el partido de este martes, Bielsa enfrentará a una selección africana con el objetivo de medir fuerzas, antes de jugar con Cabo Verde en Miami el 21 de junio por la segunda fecha de su grupo en el Mundial.

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El entrenador no confirmó el equipo en la conferencia de prensa que brindó este lunes en Turín, pero, según pudo conocer Referí, realizará al menos dos cambios.

En el arco volverá Sergio Rochet y sale de la formación Fernando Muslera, quien el viernes, en su retorno al combinado después de casi cuatro años, atajó ante Inglaterra.

La otra novedad es que jugará Federico Viñas como delantero titular. En ese caso ingresará por Rodrigo Aguirre, quien inició el partido ante los ingleses en Wembley.

La ausencia de Darwin Núñez, el 9 titular de Uruguay, es una sorpresa, pero Bielsa explicó las razones este lunes: "Hace 50 días no compite oficialmente”.

Darwin no juega desde el 16 de febrero en su club, porque solo participa en la Champions de Asia y quedó fuera de la lista en el torneo local. En aquella ocasión convirtió los dos goles de su equipo.

Sin fútbol, el entrenador de Uruguay no quiere tomar riesgos con el delantero.

"Cuando un jugador lleva mucho tiempo sin competir, hay que ser muy cuidadosos para administrar la cantidad de minutos y las exigencias, porque la competencia es un condimento esencial para constituir el estado de forma", dijo Bielsa este lunes para explicar más detalles sobre sus decisiones respecto a los minutos que tiene Darwin.

El delantero de Al-Hilal en junio cumplirá dos años sin convertir goles con la selección.

El que se mantiene en la oncena es Agustín Canobbio, quien volvió a las convocatorias de Bielsa después de la Copa América 2024, cuando el entrenador dejó de considerarlo, se destacó frente a Inglaterra el viernes y tendrá una segunda oportunidad como extremo por derecha.

El probable equipo de Uruguay para el partido de este martes ante Argelia: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Matías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta; Agustín Canobbio, Federico Viñas y Maximiliano Araújo.

El partido Uruguay vs Argelia se podrá ver en todos los cables del país, en televisión abierta en Canal 5 y por streaming en el canal de Youtub de AUFTV y por AntelTV.