Tatiana Marset volvió a la cárcel tras recibir el alta: descartaron pancreatitis pero diagnosticaron otro cuadro

Tatiana Marset , hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , regresó este jueves por la noche al penal de Palmasola (Bolivia) luego de recibir el alta médica tras una internación de emergencia.

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Según informó el gobernador del recinto penitenciario, el coronel Juan Carlos Corrales , los estudios realizados descartaron un cuadro de pancreatitis y confirmaron que la mujer padece hepatitis A .

Marset había sido trasladada al hospital Hospital San Juan de Dios después de presentar complicaciones de salud y síntomas que inicialmente fueron asociados a pancreatitis y hepatitis.

Internaron en Bolivia a la hermana de Sebastián Marset por una pancreatitis

“De acuerdo a los informes médicos del régimen penitenciario y en base a la sintomatología que presentaba la privada de libertad identificada como Tatiana Marset Alba, se ha procedido a la evacuación de la misma en aplicación al artículo 94 de la Ley 2298”, explicó Corrales.

Embed - Tatiana Marset volvió a la cárcel, "su diagnóstico no requiere internación”, dice la Policía

El jefe penitenciario detalló que en el centro médico se le practicaron estudios especializados, entre ellos análisis de laboratorio, ecografías y una tomografía.

“El diagnóstico actual de la privada de libertad es hepatitis A, la cual no requiere una internación correspondiente. Es por eso que se ha dispuesto el retorno de la privada de libertad al recinto penitenciario de Palmasola”, sostuvo.

El traslado se hizo bajo un protocolo de emergencia

Corrales aclaró que el traslado de Marset no requirió autorización judicial, ya que se realizó bajo el mecanismo de emergencia previsto en la normativa penitenciaria boliviana para casos de salud.

La mujer permaneció bajo fuerte custodia policial durante toda su estadía en el hospital.

“Se han tomado todos los recaudos de seguridad correspondientes para el traslado y no hemos tenido ningún incidente”, afirmó la autoridad penitenciaria.

Seguirá bajo tratamiento dentro del penal

Tras recibir el alta, Tatiana Marset volvió al policlínico interno de Palmasola, donde continuará bajo observación y tratamiento médico.

“Ella va a recibir el tratamiento correspondiente. Tiene una receta médica emitida por los profesionales del hospital San Juan de Dios y seguirá bajo supervisión del régimen penitenciario”, indicó Corrales.

A varios de los presentes les llamó la atención que Tatiana Marset llevaba consigo un oso de peluche que no soltó en ningún momento durante el operativo, según informó El Deber. De acuerdo con el medio boliviano, la hermana de Sebastián Marset suele dormir con el peluche y caminar con él dentro de la cárcel de Palmasola.

Embed - Con un peluche bajo el brazo, Tatiana Marset llega al Hospital San Juan de Dios

El funcionario agregó que el penal mantiene convenios con el Servicio Departamental de Salud y médicos externos para atender a personas privadas de libertad que requieran seguimiento clínico.

Tatiana Marset cumple prisión preventiva en el sector PC-2 de Palmasola desde marzo de este año, luego de ser detenida en Santa Cruz de la Sierra durante un operativo vinculado a la red criminal liderada por su hermano Sebastián Marset, investigado por narcotráfico y crimen organizado internacional.