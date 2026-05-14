Fiscal Diego Pérez asumirá casos Cardama, Marset y República Ganadera tras cambios realizados por Mónica Ferrero

El fiscal de Flagrancia de 5° Turno, Diego Pérez, será el nuevo titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno, dijeron a El Observador fuentes de Fiscalía. Pérez quedará a cargo de investigar casos como Cardama, la compra de la estancia María Dolores, la destrucción de documentos en la investigación administrativa por la entrega del pasaporte a Sebastián Marset y República Ganadera, entre otros.

La llegada de Pérez a esta fiscalía se da luego de que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, resolviera hacer cambios internos, informó en primera instancia La Diaria. Sin embargo, los cambios no serán ejecutados de forma inmediata, puesto que Pérez buscará avanzar en algunas de las causas que tiene hoy a cargo en la sede de Flagrancia, entre ellas la que involucra al exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya, en la que aún no se ha iniciado el juicio.

Ferrero decidió que Alejandro Machado, actual fiscal de Delitos Económicos de 1° Turno, pase a liderar la Fiscalía Especializada de Cibercrimen que se creó por la ley de presupuesto.

Alejandro Berrutti ratificó denuncia en Fiscalía contra el damnificado que le pegó y dijo está de acuerdo en que se lo impute

Machado había pedido ya meses atrás ser trasladado de esa fiscalía y al crearse la nueva fiscalía se presentó como candidato y Ferrero aceptó designarlo.

Entre los cambios implementados por Ferrero, con el fin de fortalecer el trabajo de los fiscales desde el inicio de las investigaciones para que luego los representante del Ministerio Público lleguen mejor preparados a la etapa del juicio y logran un mejor en la recolección de pruebas, creó la Unidad Especializada en Crimen Organizado, una unidad que estará integrada por fiscales que asesorará a los colegas que investigan ese tipo de delitos.

La ley orgánica de la fiscalía faculta al jerarca a crear, modificar y suprimir unidades especializadas en la materia que entienda pertinente. En ese sentido, Ferrero decidió suprimir la Unidad Especializada de Cibercriminalidad, que había sido creada en 2022.

La Unidad de Crimen Organizado asistirá a los fiscales en el vínculo con otros organismos como la Secretaría Antilavado, la UIAF del Banco Central, DGI, entre otros, para la realización de pericias, informes o documentos y para la tramitación más ágil de las evidencias que se necesiten.