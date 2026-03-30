Marcelo Bielsa habló en Italia previo al partido de Uruguay ante Argelia: "Valverde está entre los mejores del mundo" y su gestión como DT celeste "fue perdiendo valor"

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , brindó este lunes en la tarde de Uruguay, noche de Italia, una conferencia de prensa previa al partido de este martes ante Argelia por la fecha FIFA, en el Allianz Stadium de Turín.

En su extensa charla con los periodistas, prefirió no hablar acerca de la lesión que sufrió Joaquín Piquerez el pasado viernes ante Inglaterra.

Se limitó a decir: "Ignoro todos los datos que tienen que ver con los tiempos que va a demandar su lesión".

Por su parte, realizó un resumen de cómo vio el partido ante los ingleses.

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"Nosotros no queríamos que el partido se jugara en nuestro campo, y sin embargo mucho tiempo sucedió en ese sector. Siempre queremos jugar en campo rival, pero durante largos pasajes del juego, no lo conseguimos", dijo Bielsa.

El encuentro ante Argelia

Marcelo Bielsa adelantó la intención de la selección uruguaya este martes ante Argelia y sostuvo que será "tratar de dominar y jugar en campo rival. Visto lo incierto que es a veces lo que proyectamos y lo que sucede, simplemente puedo relatar las intenciones".

Consultado acerca de las diferencias que ve entre Inglaterra y el combinado africano al que enfrentarán, indicó: "Son dos equipos europeos, porque tanto los jugadores de Argelia como Inglaterra, juegan en las ligas europeas. Tal vez los de Argelia son menos vertiginosos y con un poco más de pausa y desarrollo de la técnica, al servicio del estilo de juego".

Y agregó sobre el rival de este martes: "Tiene jugadores de primer nivel y un entrenador con muchísimos antecedentes, es difícil imaginar que no destaque en la Copa del Mundo. Son todos futbolistas muy buenos técnicamente y desequilibrantes. Los dos extremos y los tres volantes son muy buenos. El lateral y el central izquierdo también son conocidos. Esa es la base del equipo. No tengo buena memoria de nombres, entonces me guío por los números".

El director técnico celeste dijo no tener definido el equipo para este martes.

20260328 Darwin Núñez saluda a Jordan Henderson al final del partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley Darwin Núñez saluda a Jordan Henderson al final del partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley

Al hablar de por qué no fue titular Darwin Núñez contra Inglaterra, sostuvo que "hace 50 días no compite oficialmente”.

Por ese camino, habló de Nicolás De la Cruz, a quien le falta actividad en Flamengo. "Fue decisivo cuando jugó de titular en Uruguay. Que De la Cruz haya dejado de participar con frecuencia, para nosotros fue una pérdida importante. Como decía antes sobre el cuidado de Darwin Núñez, cuando un jugador lleva mucho tiempo sin competir, hay que ser muy cuidadosos para administrar la cantidad de minutos y las exigencias, porque la competencia es un condimento esencial para constituir el estado de forma".

Acerca de lo que espera de Uruguay en el Mundial 2026, intentó contestar a su manera, sin demasiados datos.

"Las aspiraciones entran en el terreno de las hipótesis y, si hay algo que el fútbol no permite, es predecir lo que va a suceder. Se pueden hacer inferencias, evaluaciones e hipótesis que tienen que ver con los deseos, las intenciones y las ilusiones, pero predecir posiciones va en sentido contrario a lo que es el fútbol, que es impredecible”, dijo Bielsa.

Por su parte, explicó que "Uruguay tiene un equipo valioso y respetable que tiene el poderío para competir e imaginar que puede evolucionar dentro de la Copa del Mundo, pero hay muy poca certeza para ir anticipando posiciones o evoluciones".

Los elogios a Valverde

Bielsa también fue consultado acerca del momento y la importancia de Federico Valverde en el equipo celeste.

"Es un jugador diferente a la mayoría de los que juegan en su posición. Juega por el eje medio del mismo modo que del centro a la izquierda y del centro a la derecha. A las tres alturas juega sin ningún problema. Últimamente, jugó de lateral y extremo. Lo último, que llamó poderosamente la atención a todos, fue como extremo", expresó.

Uruguay's midfielder Federico Valverde (L) celebrates with Uruguay's forward Darwin Nunez (R) after scoring their first goal from the penalty spot during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London Federico Valverde celebra junto a Darwin Núñez el gol del empate de Uruguay ante Inglaterra en Wembley FOTO: AFP

"¿Si puede ganar el Balón de Oro? Ha construido acciones decisivas tradicionalmente por derecha, pero también vimos desbordes y asistencias por izquierdas últimamente. Eso lo hace diferente a Pedri y a Vitinha: ni Pedri ni Vitinha tienen esa versatilidad para jugar. No cabe duda que está dentro de los mejores jugadores del mundo. Tiene todos los condimentos, pero también mucha competencia dentro de su equipo como para ser Balón de Oro”, sostuvo Bielsa.

A la hora de hablar lo que fue su período al frente de la selección uruguaya, dijo: "Fue de más a menos. El comienzo de mi trabajo fue positivo, la Copa América también, y las Eliminatorias también, por lo que las posiciones del equipo son aceptables. La parte positiva brilló por Argentina, Brasil y la Copa América, y la parte final tuvo partidos muy buenos pero no se los consideró por la calidad de los rivales".

Y prosiguió: "El juego fue perdiendo brillo. Fue perdiendo valor mi gestión. El partido con Estados Unidos fue una base para manifestar ese descontento. Es imposible perder 5-1 y pensar que eso no tiene efecto".

Aquí se puede ver y escuchar lo que dijo Marcelo Bielsa: