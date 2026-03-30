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Impacto en Argentina: la Justicia procesó y embargó al presidente de AFA, Claudio Tapia y al tesorero Toviggino en la causa por retención indebida de aportes

El titular del máximo organismo del fútbol argentino recibió un revés importante y tiene la prohibición de salir del país

30 de marzo de 2026 15:46 hs
El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia AFP

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, fueron procesados este lunes por la Justicia de su país por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $ 19.000 millones argentinos (unos US$ 14 millones) entre 2024 y 2025.

Según informan desde Argentina, la resolución alcanza también a Cristian Ariel Malaspina (secretario general) y a Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Todos ellos fueron imputados por no haber abonado en tiempo y forma $ 19.300 millones de pesos argentinos en impuestos y aportes patronales. La defensa argumentó que la deuda finalmente se saldó.

Procesados y embargados

Por otra parte, el juez en lo penal económico, Diego Amarante, embargó los bienes de la AFA por $ 350 millones de pesos (US$ 250.000); al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, "en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades", según la resolución de 140 carillas, según informó Infobae.

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El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva pero no podrán irse de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibición de salida del país.

Chiqui Tapia declaró el pasado 12 de marzo en tribunales y pese a que quería hacerlo por Zoom, lo obligaron a que lo hiciera de forma presencial.

Allí, ante el juez, negó todos los cargos en su contra.

Ahora, dicha decisión podrá ser apelada por los acusados.

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