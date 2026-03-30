Impacto en Argentina: la Justicia procesó y embargó al presidente de AFA, Claudio Tapia y al tesorero Toviggino en la causa por retención indebida de aportes

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, fueron procesados este lunes por la Justicia de su país por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de $ 19.000 millones argentinos (unos US$ 14 millones) entre 2024 y 2025.

Según informan desde Argentina, la resolución alcanza también a Cristian Ariel Malaspina (secretario general) y a Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social , agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

Todos ellos fueron imputados por no haber abonado en tiempo y forma $ 19.300 millones de pesos argentinos en impuestos y aportes patronales. La defensa argumentó que la deuda finalmente se saldó.

Por otra parte, el juez en lo penal económico, Diego Amarante, embargó los bienes de la AFA por $ 350 millones de pesos (US$ 250.000); al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, " en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades", según la resolución de 140 carillas, según informó Infobae.

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El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva pero no podrán irse de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibición de salida del país.

Chiqui Tapia declaró el pasado 12 de marzo en tribunales y pese a que quería hacerlo por Zoom, lo obligaron a que lo hiciera de forma presencial.

Allí, ante el juez, negó todos los cargos en su contra.

Ahora, dicha decisión podrá ser apelada por los acusados.