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"Hoy en día doy cualquier cosa por tiempo": Gonzalo Moratorio fue reconocido como Héroe Contemporáneo del Bicentenario por el Parlamento

El investigador del Institut Pasteur fue reconocido por el Parlamento junto a la Fundación Canguro, Clarita Barenbau, Ceprodih y el físico Rodolfo Gambini

14 de mayo de 2026 19:50 hs
Gonzalo Moratorio en el Parlamento

Gonzalo Moratorio en el Parlamento

Foto: FocoUy

El científico uruguayo Gonzalo Moratorio fue reconocido este jueves por el Parlamento como uno de los Héroes Contemporáneos del Bicentenario, junto a la Fundación Clarita Barenbau, Rodolfo Gambini, Ceprodih y la Fundación Canguro.

Moratorio, sin embargo, concentró la atención del evento, dada la situación en la que se encuentra: luego de ser reconocido por su aporte científico para combatir el covid-19, de lograr convertirse en padre de Abril tras tres años de búsqueda, fue diagnosticado el año pasado con un tumor cerebral muy agresivo, por el que ya fue operado dos veces.

"Hoy estoy en esa transacción: viendo cómo hago para comprar tiempo. Estoy cursando una patología oncológica súper agresiva, súper virulenta. Hoy en día doy cualquier cosa por tiempo, por estabilidad. Más aún cuando todo esto me pasa tan solo a cinco meses de ser por primera vez papá y de haber intentado ser papá en los últimos tres años junto a mi mujer Nati, que está acá en la audiencia", reconoció Moratorio.

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Al momento de ser diagnosticado, recordó que se encontraba —junto al equipo de investigadores del Institut Pasteur de Montevideo— trabajando en la formación de tumores y cómo destruirlos, aplicando ingeniería genética en los virus.

"Llegó un nivel de obsesión personal de intentar encontrar este tipo de terapias basadas en virus que puedan comerse células tumorales que lo terminé de alguna manera somatizando. A veces pienso eso. Tanto me obsesioné con querer llegar a un lado que terminé... No solo llegaste, sino que lo tenés acá. Pimba, sos vos", explicó.

Sobre el reconocimiento, Moratorio aseguró que se trata de un "muy lindo" y "cercano". "Lo tomo como algo que me irradia mucho calor, mucho afecto. Y creánme que en estos momentos todo eso es súper valorado para mí", señaló.

El virólogo se describió como un "convencido en el avance científico" y, por eso, dijo no perder la esperanza.

"Al menos de mi parte voy a pelear cada minuto para salir de esta situación y para ayudar a que todos los que están en esta situación, puedan salir", cerró.

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