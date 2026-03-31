"La Gloria": la nueva y llamativa camiseta alternativa que estrenará la selección uruguaya ante Argelia este martes; mirá en qué está inspirada

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa estrenará este martes ante Argelia (15:30 horas) en Turín, Italia, su nueva camiseta alternativa de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El combinado presentó el pasado viernes ante Inglaterra en Wembley su nueva casaca celeste de la firma Nike, la cual ha sido bautizada como “El Alma” .

“El Color de la Identidad: Bajo la premisa de Jorge Drexler, "Tenemos el alma del color del cielo" , Nike ha reinterpretado los distintos tonos del cielo uruguayo para crear un celeste puro, vibrante y clásico. Detalles en Sanded Gold: El uso de un "oro arenado" en los logos y detalles no es casual; es un homenaje a la gloria dorada de nuestras conquistas mundiales. Inner Pride (Orgullo Interior): En el interior del cuello, el jugador encontrará un sello de identidad: un gráfico Art Deco de la torre del Centenario con el sol naciendo por detrás. Coronando este detalle, la frase "URUGUAY NOMA", nuestro grito de guerra y unión”, dice la descripción de la casaca celeste.

Federico Valverde en el partido ante Inglaterra en Wembley

Este martes será el turno del estreno de la camiseta visitante, la que realmente es alternativa ya que lleva colores y diseños que nunca había utilizado la selección.

La guerra afecta la esperanza de gol de Uruguay: Darwin Núñez se refugia en la selección para demostrar que su instinto goleador

Sergio Rochet vuelve al arco y Federico Viñas liderará el ataque: el probable equipo de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya ante Argelia

Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026 Fotos de las nuevas camisetas de Uruguay para el Mundial 2026

La nueva casaca ha sido llamada “La Gloria” por la firma que que proveé a la AUF.

“Esta propuesta es disruptiva, feroz y diseñada para impactar a las nuevas generaciones (Gen-Z) sin perder el ancla en nuestra historia. La Armadura del Guerrero: Inspirada en la estrofa de nuestro Himno Nacional: "Orientales, la patria o la tumba... Libertad o con gloria morir". La gloria en Uruguay no es una opción, es una actitud”, dice su presentación.

Giorgian De Arrascaeta con la nueva camiseta alternativa de Uruguay Giorgian De Arrascaeta con la nueva camiseta alternativa de Uruguay

También se menciona la “Obsidiana Oscura (Dark Obsidian)”. “El color base transmite foco, determinación y un aura de peligro para el rival. Es una "inundación de sigilo" que representa la resiliencia del jugador uruguayo”.

Y se destacan los “destellos reales”. “Los acentos en Laser Orange y Hyper Royal crean un efecto de "armadura brillante", simulando el reflejo del sol sobre el pecho de los jugadores cuando entran al campo de batalla”.

Rodrigo Aguirre con la nueva camiseta alternativa de Uruguay Rodrigo Aguirre con la nueva camiseta alternativa de Uruguay

Con respecto al diseño, se refiera a las “ventanas al amanecer”. “El patrón gráfico se inspira en los ventanales de la Torre del Estadio Centenario, recreando ese momento mágico donde la luz atraviesa el cemento en el amanecer uruguayo”, explicó Nike.

Las especificaciones técnicas de ambas camisetas destacan que cuentan con “ingeniería para el calor extremo” y que “han sido creadas específicamente para jugar a altas temperaturas”, como se espera que ocurra en el Mundial 20026.

Emiliano Martínez con la nueva camiseta alternativa de Uruguay Emiliano Martínez con la nueva camiseta alternativa de Uruguay

“La estructura del tejido Nike Aero-FIT permite que el cuerpo respire intuitivamente, canalizando más del doble del flujo de aire que los materiales de décadas anteriores”, indicaron.

Además, se resalta la “sostenibilidad charrúa”. “Fieles a nuestro compromiso con el futuro, las prendas están fabricadas con 100% residuos textiles reciclados, resultando en la camiseta más ligera y transpirable jamás vestida por la selección”.