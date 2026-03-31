Irán jugará el Mundial 2026 y disputará sus partidos en Estados Unidos, confirmó Gianni Infantino

" Irán estará en la Copa del Mundo" , aseguró este martes a la AFP el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , presente en Antalya, en el sur de Turquía, en un partido amistoso de la selección iraní contra Costa Rica que terminó con una goleada 5-0 de los asiáticos.

El mandatario añadió que Irán disputará sus partidos de la primera fase del Mundial 2026 en Estados Unidos , como había determinado el sorteo celebrado en diciembre.

"Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento" , afirmó el Infantino durante el descanso del partido.

"He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien" , añadió el presidente de FIFA, precisando que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse , según el sorteo".

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Dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle

Irán había pedido disputar sus encuentros de la primera fase del torneo (del 11 de junio al 19 de julio) en México y no en Estados Unidos, como determinó el sorteo.

Según el calendario oficial, en la primera fase del Mundial Irán deberá enfrentarse a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y luego a Egipto en Seattle.

Su campo base para el torneo está previsto en Tucson, en Arizona.

El presidente de la FIFA, cuya presencia en Antalya no había sido anunciada, se instaló en la tribuna poco antes del inicio del encuentro y posó para unas fotos con varios miembros de la federación iraní, constató un periodista de la AFP.

Mensajes contradictorios de Donald Trump

A mediados de marzo, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, indicó que negociaba con la FIFA para que los partidos de Irán se disputaran en México y no en suelo estadounidense, como está previsto.

Descartando cualquier cambio —cuando incluso Donald Trump consideró que los jugadores iraníes no estarían "seguros" en Estados Unidos—, la FIFA había subrayado que la competición, "se celebraría como estaba prevista".

Trump, en uno de sus mensajes contradictorios, había declarado dos días antes que los jugadores iraníes serían bienvenidos a pesar del conflicto.

"Será el evento deportivo más grande y más seguro de la historia de Estados Unidos. ¡Todos los jugadores, autoridades y aficionados serán tratados como las 'estrellas' que son!", sostuvo en su plataforma Truth Social.

Israel y Estados Unidos lanzaron el 28 de febrero una amplia ofensiva contra la República Islámica, que ha respondido con oleadas de misiles y drones contra territorio israelí y contra objetivos estadounidenses en países de la región.

En diciembre, con motivo del sorteo del Mundial, Infantino creó un premio de la paz de la FIFA y se lo otorgó a Trump, con el que mantiene una relación cercana.

FUENTE: AFP