Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con Donald Trump y que por la situación de Irán, "más que nunca se necesita el Mundial 2026"

A medida que se acerca la fecha del inicio de la próxima Copa del Mundo, continúan surgiendo novedades

11 de marzo 2026 - 14:39hs
Donald Trump y Gianni Infantino&nbsp;

Donald Trump y Gianni Infantino 

Getty Images

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió en las últimas horas con el mandamás de Estados Unidos, Donald Trump y hablaron, entre otras cosas, de la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no existen condiciones para participar en el Mundial", dijo el ministro, segun medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció Ali Jamenei.

"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.

Diego Aguirre
PEÑAROL

A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
FÚTBOL

Tras un mes sin jugar y mientras se prepara para volver a jugar el 27 con la selección uruguaya, Darwin Núñez anotó un golazo en la práctica de Al-Hilal; mirá el video

La reunión entre Infantino y Trump

Gianni Infantino compartió en sus redes sociales la reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y allí hablaron de la situación de Irán.

"Esta tarde me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y la creciente emoción que genera el inicio de la competición en tan solo 93 días", comenzó escribiendo el titular de la FIFA.

Y agregó: "También hablamos sobre la situación actual en Irán y sobre la clasificación de la selección iraní para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos".

"Ahora más que nunca, necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", finalizó Infantino.

Temas:

Mundial 2026 FIFA Gianni Infantino Donald Trump

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 
SELECCIÓN URUGUAYA

La nueva versión de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya: Muslera, Canobbio, y la ausencia de futbolistas de la liga local en la fecha FIFA de marzo

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas
DERECHOS DE TV

Fallo de la Comisión de Defensa de la Competencia: AUF y Tenfield celebran el resultado del primer estudio del contrato de los derechos de TV

Diego Aguirre
PEÑAROL

A Diego Aguirre le comunicaron oficialmente la lesión de otro jugador de Peñarol que se perderá tres partidos, mientras confirmaron que Nahuel Herrera se operará el hombro

El festejo de Lucas Torreira con el colombiano Davinson Sánchez
CHAMPIONS LEAGUE

Con una gran actuación de Lucas Torreira, Galatasaray sorprendió a Liverpool y le ganó por la Champions League

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos