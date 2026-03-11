El presidente de FIFA, Gianni Infantino, dijo que se reunió con Donald Trump y que por la situación de Irán, "más que nunca se necesita el Mundial 2026"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se reunió en las últimas horas con el mandamás de Estados Unidos, Donald Trump y hablaron, entre otras cosas, de la participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 .

Este miércoles, el ministro de Deportes de Irán, Ahman Donyamali, aseguró que su selección no participará en la citada Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá , en el que jugaría sus tres partidos de la primera fase en territorio estadounidense.

"Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no existen condiciones para participar en el Mundial", dijo el ministro, segun medios que citan a la agencia DPA, al referirse a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero, en los que falleció Ali Jamenei.

"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses , y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó.

La reunión entre Infantino y Trump

Gianni Infantino compartió en sus redes sociales la reunión que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y allí hablaron de la situación de Irán.

"Esta tarde me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y la creciente emoción que genera el inicio de la competición en tan solo 93 días", comenzó escribiendo el titular de la FIFA.

Y agregó: "También hablamos sobre la situación actual en Irán y sobre la clasificación de la selección iraní para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos".

"Ahora más que nunca, necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo", finalizó Infantino.