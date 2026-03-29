En el mercado de granos el petróleo manda y la presión sobre los fertilizantes se agudiza

La fuerte suba del precio del petróleo y las dudas respecto al abastecimiento de fertilizantes y sus precios , especialmente los nitrogenados, siguen siendo el principal factor de inquietud de los mercados de granos , que este viernes recibieron la confirmación de que Estados Unidos aumentará la mezcla de biocombustibles –también Argentina–, lo que eleva el piso a la demanda de oleaginosas .

Los efectos de la guerra en Medio Oriente impactan en la relación de costos en Uruguay en forma cada vez más directa: el gobierno anunció un aumento “extraordinario” de los combustibles de 7% –el techo de la franja prevista de oscilación– desde el 1° de abril, en plena cosecha de arroz y siembra de pasturas.

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) dijo esta semana en su asamblea anual que los fertilizantes “son hoy el problema número uno” por el estrangulamiento del estrecho de Ormuz que impide el tránsito de cargas junto a la destrucción y la paralización de instalaciones energéticas en todo el Golfo Pérsico.

Sin gas natural no hay fertilizantes, sin fertilizantes hay menos granos y crece el riesgo de inseguridad alimentaria.

En este escenario primero rebotan las oleaginosas y los cereales tienen una reacción más lenta, mientras que el precio del arroz viene subiendo de una manera bastante sorprendente en el sur de Brasil, referencia para Uruguay, por el momento de plena cosecha en los países del Cono Sur.

La semana en los mercados de granos cerró con una suba fuerte del precio del aceite de soja de 3,3%, empate para la soja y el maíz, ascenso de 1,3% para el trigo y un incremento más tenue para las cotizaciones de la colza en la bolsa europea que, junto al girasol, mantiene un diferencial importante frente a los granos con menor contenido de aceite.

La última jugada de Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos introdujo una certeza en medio de las incertidumbres por el desarrollo de la guerra en Medio Oriente y la disparada de los precios de los hidrocarburos: la Casa Blanca anunció aumentos mayores a lo que se esperaba respecto al uso de aceites vegetales en las mezclas de biodiesel dentro de sus nuevas políticas de biocombustibles.

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El nuevo piso de demanda para la soja y el aceite de soja era anticipado por los operadores y venía consolidando la suba del aceite de soja de 9% en marzo. Ante la confirmación las referencias diarias cerraron a la baja en la Bolsa de Chicago por toma de ganancias con un cierre semanal de US$ 432 por tonelada en la posición julio, prácticamente incambiada frente al viernes anterior, pero 1,2% por debajo de los US$ 437 /ton alcanzados el jueves.

Las referencias locales se colocaron entre US$ 393 y US$ 395 por tonelada de soja el viernes en la pizarra de la Cámara Mercantil.

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Ahora la expectativa del sector agrícola estadounidense está puesta en las precisiones sobre los volúmenes previstos en los nuevos mandatos de corte de biocombustibles, incluyendo el maíz para producir etanol, y en el informe anual de siembra que el Departamento de Agricultura (USDA) dará a conocer el martes.

El área de maíz va a ser menor, muy exigente en nitrógeno, y va a subir el área de soja por una razón principalmente de costos, si bien la soja es un poco más atractiva a este nuevo nivel de precios 10% superiores a los de principios de año.

En Argentina el gobierno autorizó a las petroleras a subir hasta 15% el corte de etanol en naftas para contener en parte el aumento de los derivados del petróleo y fortalecer la demanda de maíz en una zafra récord que la Bolsa de Cereales estima en 57 millones de toneladas cuando el 15% de la cosecha ya fue recolectada.

Cosecha de invierno: la colza se afirma

La definición de la siembra de invierno en Uruguay enfrenta un panorama complejo, con costos al alza de fertilizantes y combustibles que presionan aún más los márgenes de equilibrio que ya exigen una alta productividad, más cerca de los rendimientos récord que de los promedios.

En este contexto la cebada tiene un panorama notoriamente mejor al del trigo porque copia enteramente el precio del trigo en la posición diciembre de la Bolsa de Chicago sobre los US$ 240 por tonelada, unos US$ 50 por encima de las referencias de la zafra pasada.

El trigo ha mostrado una mejora más tenue de US$ 180 a US$ 190 por tonelada, a la par de la cebada forrajera, y sostenido por la demanda de los corrales de ganado.

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La colza ofrece cotizaciones de US$ 500 por tonelada en el mercado local y se afirma como el cultivo capaz de ofrecer un margen significativo en la zafra de invierno, y la oferta de semilla va camino a probablemente agotarse.

El arroz en la región, como ya fue mencionado, consolida una suba de precios que lo acerca a los US$ 12 por bolsa con un aumento de más de 11% en 30 días por la demanda fortalecida en Brasil y dificultades en el último tramo del ciclo del cultivo y en la cosecha.

En los campos uruguayos el avance de cosecha alcanzó el 33% del área esta semana, un ritmo mayor al de la cosecha pasada que fue récord en volumen con más de 1,7 millones de toneladas.