Antel registró utilidades por US$ 249 millones y volcó la totalidad de sus ganancias a la caja del Estado

Antel obtuvo utilidades por $ 9.710,5 millones en 2025 (unos US$ 248,7 millones al tipo de cambio de cierre), un resultado similar al registrado en 2024.

Sin embargo, lo más destacado del ejercicio fue la magnitud de su aporte al Estado: la empresa vertió a Rentas Generale s la suma de $ 9.728,9 millones (unos US$ 249,2 millones).

Este monto implica que la compañía transfirió a la caja del Estado la totalidad de las ganancias generadas en el año , consolidando un aporte récord que iguala prácticamente peso por peso su utilidad neta.

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Aun así, la estatal mantuvo su solvencia financiera, cerrando el año con una disponibilidad de $ 2.784 millones (unos US$ 71,3 millones) en caja y bancos para su operativa.

Indicadores y rentabilidad

El resultado operativo fue positivo en $ 10.652 millones el año pasado.

En tanto, la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa fue de 15,1%, según se desprende de los estados contables y financieros auditados por la firma KPMG.

El margen EBITDA —que mide la rentabilidad operativa de la empresa— se ubicó en 33% en 2025, frente a 31% en 2024.

Más allá de las utilidades, el balance revela una mejora en la estructura de capital de la estatal, que logró reducir su endeudamiento bancario en un 29% durante el último año.

Por negocio e ingresos

Los datos por línea de negocios muestran que los ingresos operativos de la compañía totalizaron $ 46.482 millones y crecieron 1,3% en términos nominales respecto a 2024.

La facturación por telefonía móvil totalizó $ 22.211,7 millones (+2,8% interanual) y representó el 47,8% de los ingresos totales. Por su parte, los ingresos por servicios de datos fueron de $ 22.752,5 millones (+10,5% interanual) y representaron el 48,9% del total.

Finalmente, en telefonía fija los ingresos totalizaron $ 3.736,7 millones (-34%).

Por otro lado, el número promedio de funcionarios durante el año pasado fue de 4.792 y se redujo levemente respecto al ejercicio 2026, cuando eran 4.999 trabajadores, según el balance.

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En contexto

El último informe de mercado de telecomunicaciones de Uruguay, elaborado por la Ursec, indicó que Antel se mantenía como la empresa con mayor participación de mercado (50%) en suscripciones de telefonía móvil al cierre del primer semestre de 2025.

Movistar tenía 28% de las suscripciones de telefonía móvil y Claro se ubicaba en tercer lugar con 22%. Los datos correspondientes al cierre de año se conocerán en las próximas semanas.

La memoria anual 2025 de Presidencia de la República señala que Antel tiene como ejes estratégicos del proceso de gestión "la innovación y tecnología, las personas y la cultura organizacional, el negocio y la rentabilidad, y el cliente y la sociedad". Estos ejes se orientan al desarrollo de servicios de datos fijos y móviles, el despliegue tecnológico, la sostenibilidad del negocio y la experiencia de clientes y ciudadanía.

En clientes y servicios, registraba 2.428.000 servicios móviles convencionales, 1.251.000 contratos y 1.784.000 servicios IoT. También se informaba un crecimiento superior al 30% en contratos de datos fijos.

En infraestructura y calidad, la empresa había desplegado más de 800 radiobases 5G, con una cobertura poblacional de 92%. Asimismo, se menciona la migración de servicios inalámbricos a fibra óptica y el avance en el apagado de la red 3G.

En cobertura e inclusión territorial, se señala la ampliación de la fibra óptica en localidades rurales de menos de 500 habitantes, con una cobertura del 60%.

En innovación y vida digital, se reporta la ampliación de la oferta de contenidos mediante plataformas de streaming, avances en Antel TV Premium y un uso de TuID que alcanza al 47% de los clientes.

En transformación organizacional, se incluyen la implementación de soluciones de inteligencia artificial, la modernización de sistemas informáticos y avances en procesos organizacionales vinculados a capacidades y personas.

UTE y Ancap en 2025

Los números de UTE indican que la empresa pública terminó 2025 con ganancias por US$ 337 millones. El año pasado creció la demanda interna, se volvió a importar energía y cayeron a la mitad las exportaciones hacia la región.

En el caso de Ancap, registró ganancias por US$ 72,5 millones, producto de un mayor procesamiento de crudo (+45%), buenos márgenes de refinación y un esquema de fijación de precios que respetó la paridad de importación.

Este escenario permite dejar atrás el balance de 2024, cuando la empresa registró pérdidas superiores a los US$ 100 millones. Aquel ejercicio estuvo condicionado por la parada técnica de La Teja, factor que resultó decisivo en los números rojos de ese año.