Eólica offshore para hidrógeno verde: el llamado internacional que Ancap dejó en suspenso

La actual administración de Ancap dejó en suspenso el llamado internacional que había sido planificado durante el período de gobierno anterior para adjudicar áreas offshore destinadas a la instalación de granjas eólicas vinculadas a la producción de hidrógeno verde.

Durante la pasada administración, el ente había avanzado en el diseño de ese proceso —denominado ronda H2U offshore —, que preveía ofrecer cuatro bloques en el mar mediante un esquema de ronda abierta, similar al utilizado para la exploración de hidrocarburos. En etapas iniciales, el proyecto llegó a considerar hasta diez bloques offshore , con una estrategia de desarrollo progresivo.

La propuesta había sido preparada durante más de un año y contaba con respaldo normativo , luego de que en diciembre de 2024 el Poder Ejecutivo autorizara a la empresa a definir y ofrecer áreas para contratos a riesgo de terceros, orientados a evaluar la factibilidad y eventual producción de hidrógeno verde o sus derivados.

Las zonas identificadas se ubicaban a unos 50 kilómetros de la costa , con una superficie promedio de 700 km² cada una y un potencial estimado de generación de unos 3 GW de energía . Según los estudios preliminares, la capacidad de producción podría alcanzar unas 200.000 toneladas anuales de hidrógeno , en un esquema pensado principalmente para exportación . Se trata de proyectos que implican inversiones millonarias , estimadas entre US$ 2.000 y US$ 3.000 millones , bajo un esquema diseñado para atraer capital privado internacional sin comprometer recursos públicos .

No obstante, la nueva conducción optó por pausar el proceso. Consultada por El Observador, la presidenta del ente, Cecilia San Román, explicó que la decisión responde a un cambio en la estrategia para el desarrollo del hidrógeno verde en el país.

Según planteó, el organismo no abandonó la agenda vinculada a este energético, pero entiende que es necesario avanzar de forma gradual, priorizando la generación de conocimiento y capacidades locales antes de impulsar emprendimientos de gran escala. En ese sentido, señaló que el enfoque actual apunta a desarrollar iniciativas piloto que permitan evaluar el desempeño de la tecnología y consolidar una base técnica y operativa en el país.

La jerarca comparó este proceso con el desarrollo de las energías renovables en Uruguay durante años anteriores, que —según recordó— siguió una “curva de aprendizaje” progresiva, comenzando con experiencias piloto antes de alcanzar niveles masivos de despliegue. Bajo esa lógica, advirtió que avanzar directamente hacia proyectos de gran dimensión sin contar con el ecosistema necesario podría derivar en fallas que afecten la confianza en la tecnología.

image

Además, San Román sostuvo que el contexto internacional también incidió en la decisión. De acuerdo con su análisis, los proyectos de energías renovables han enfrentado una “contracción bastante fuerte”, asociada en parte al impacto de la guerra en Ucrania y al retiro de capitales destinados a este tipo de desarrollos. En ese escenario, consideró que la promoción de grandes iniciativas offshore no constituye una urgencia en la agenda actual.

Desde la conducción de Ancap señalan que la idea de avanzar en hidrógeno verde “no se abandona”, pero que “no es el momento” para impulsar una ronda internacional de las características previstas. En paralelo, el organismo busca orientar sus esfuerzos hacia otras áreas de la transición energética, manteniendo una estrategia más gradual en lo que refiere a esta tecnología.

La decisión implica, en los hechos, un freno a lo que había sido presentado como un paso innovador a nivel global —una de las primeras rondas abiertas para hidrógeno verde offshore— y que había despertado interés de actores internacionales del sector energético. Por ahora, el desarrollo queda en pausa, a la espera de condiciones que —según la actual administración— permitan avanzar con mayor solidez.