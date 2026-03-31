Nueva línea de ómnibus comienza a funcionar el 6 de abril en Montevideo: mirá el recorrido y los detalles

A partir del lunes 6 de abril, con los primeros servicios del día, comenzará a funcionar una nueva línea local de ómnibus , la L77 , en los barrios Cotravi y Maracaná. La medida responde a un pedido de vecinos de la zona para mejorar la accesibilidad al transporte público, según informó la Intendencia de Montevideo.

Hasta ahora, estos barrios solo podían ser atendidos por unidades de menor porte, de hasta 25 pasajeros, debido a las condiciones de la infraestructura vial. En Cotravi, los ómnibus ingresaban por la calle Mártires de la Industria, una vía angosta que dificultaba la operativa. En Maracaná, directamente no se contaba con ingreso regular por el mismo motivo, lo que afectaba especialmente a residentes de la calle Mirungá, donde se concretó un realojo reciente.

Como parte de la reestructura, la línea L7 dejará de ingresar a los barrios Cotravi y Maracaná, manteniendo el resto de su recorrido sin modificaciones. El servicio continuará operando con tres unidades desde la Terminal del Cerro, pasando por Paso de la Arena hasta el Hospital Saint Bois, pero sin desvíos hacia esas zonas.

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La nueva línea L77 , operada por la empresa Coetc, contará con dos unidades de menor tamaño y tendrá dos variantes: una con ingreso a Cotravi y Maracaná —que circulará en ambos sentidos por la calle Mirungá— y otra sin ingreso a Maracaná.

El recorrido incluirá tramos por Carlos María Ramírez y avenida Cibils, además de una nueva calle construida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aún sin denominación oficial. También atravesará calles internas de ambos barrios, como Los Cedros, Pasaje Maracaná y Jacarandá, entre otras.

Con esta implementación, Cotravi contará con frecuencias completas de la nueva línea en ambos sentidos, mientras que Maracaná tendrá servicio en la mayoría de las frecuencias, con excepción de los horarios coincidentes con la entrada y salida escolar. En la calle Mirungá, además, se sumará cobertura tanto de la L77 como, en un sentido, de la L7.

Nuevas paradas y señalización

En total, se incorporaron 31 nuevas paradas, distribuidas entre Cotravi (18), Maracaná (9), la calle Mirungá (2) y la avenida Luis Batlle Berres (2), todas debidamente señalizadas con cartelería y pintura.

Los horarios de ambas líneas estarán disponibles en este enlace a partir de la próxima semana.