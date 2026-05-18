Feriado del 18 de mayo: así funcionarán los servicios de cementerios, guinche, museos y ómnibus

La Intendencia de Montevideo (IM) informó cómo funcionarán sus servicios este lunes 18 de mayo , feriado por la conmemoración de la Batalla de Las Piedras .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Mientras algunas dependencias permanecerán cerradas, otros servicios mantendrán horarios especiales o funcionarán con normalidad.

El servicio 365 funcionará entre las 18:00 y las 21:00 horas en Soriano 1426, planta baja. También estará disponible el teléfono 1950 8888.

Oficial | El Gobierno definió que va a pasar con el feriado del lunes 25 de mayo en Argentina

Este lunes 18 de mayo es feriado laborable en Uruguay: qué se celebra y cómo se paga

Además, ante situaciones de violencia, la comuna recordó que se puede enviar el mensaje “No estás sola” al WhatsApp 099 019 500.

La Unidad de atención y orientación sobre servicios sociales permanecerá cerrada durante toda la jornada.

También estarán cerradas las policlínicas municipales.

Cementerios

Los cementerios tendrán horario habitual de visitas:

Los cementerios del Norte, Buceo y Central abrirán de 08:00 a 17:00.

Los cementerios del Cerro y Paso Molino funcionarán de 08:00 a 16:00.

Museos, parques y espacios culturales

El Museo Histórico Cabildo abrirá de 11:00 a 16:45, mientras que el centro de exposiciones SUBTE funcionará de 12:00 a 19:00.

Por su parte, el Jardín Botánico podrá visitarse de 08:00 a 18:00, el parque Lecocq de 09:00 a 16:30 —con entrada paga— y el parque Punta Espinillo de 08:00 a 18:00.

El parque Villa Dolores permanecerá cerrado.

Transporte y movilidad

El servicio de inspectoras e inspectores, la grúa y el call center funcionarán entre las 07:00 y las 19:00.

En cambio, el servicio de conductores y el área de contralor y registro de vehículos (Pedernal) no tendrán atención al público.

La Intendencia indicó además que el transporte colectivo funcionará con frecuencia de sábado. Los horarios pueden consultarse seleccionando la opción “Especial 18 de mayo”.

Los locales STM tendrán el siguiente funcionamiento:

Nuevocentro y Tres Cruces: de 11:15 a 17:45.

Paso Molino: de 09:00 a 13:00.

Intercambiador Belloni: de 09:00 a 13:00.

Ecocentros y ambiente

Los ecocentros móviles de Buceo y Prado abrirán en su horario habitual, de 10:00 a 18:00.

En tanto, el centro de visitantes de los Humedales del Santa Lucía permanecerá cerrado durante el lunes 18 de mayo.