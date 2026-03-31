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Intento de rapiña terminó con un repartidor de agua y un hombre heridos en Nuevo París: el delincuente forcejeó con vecinos y fue detenido

Según la información divulgada por la Jefatura de Policía de Montevideo, un delincuente llegó en bicicleta y se acercó al camión del repartidor de agua, a quien amenazó con un arma de fuego

31 de marzo de 2026 18:45 hs
20250408 Policia, patrulleros, policiales
Foto: Inés Guimaraens

Un delincuente fue detenido por vecinos este martes en Nuevo París luego de intentar cometer una rapiña a un repartidor de agua que estaba trabajando en la zona. En el intento de robo, el delincuente disparó contra el trabajador y un vecino.

Según la información divulgada por la Jefatura de Policía de Montevideo, un delincuente llegó en bicicleta y se acercó al camión del repartidor de agua, a quien amenazó con un arma de fuego.

El delincuente intentó rapiñar al repartidor, pero al ver la escena un vecino salió en ayuda del trabajador, según contó una testigo a los policías.

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"En determinado momento, el ahora detenido efectuó disparos contra ambos hombres, hiriéndolos en las piernas", señaló la Jefatura de Policía de Montevideo.

Todo ocurrió en las calles Silvestre Pérez Bravo y Cayetano de Herrera, en Nuevo París.

Cuando los policías llegaron, el delincuente estaba "forcejeando" con los vecinos y fue detenido. En el lugar la Policía incautó un arma calibre 22 milímetros y dinero en efectivo.

Las dos personas heridas fueron trasladadas primero al Hospital del Cerro. Al repartidor se le diagnossticaron heridas de arma de fuego en una de sus piernas y fue trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE).

Al vecino, en tanto, los médicos le diagnosticaron una herida de arma de fuego con entrada y sin salida, por lo que fue derivado a una mutualista privada.

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