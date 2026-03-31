Intento de rapiña terminó con un repartidor de agua y un hombre heridos en Nuevo París: el delincuente forcejeó con vecinos y fue detenido

Un delincuente fue detenido por vecinos este martes en Nuevo París luego de intentar cometer una rapiña a un repartidor de agua que estaba trabajando en la zona. En el intento de robo, el delincuente disparó contra el trabajador y un vecino.
Según la información divulgada por la Jefatura de Policía de Montevideo, un delincuente llegó en bicicleta y se acercó al camión del repartidor de agua, a quien amenazó con un arma de fuego.
El delincuente intentó rapiñar al repartidor, pero al ver la escena un vecino salió en ayuda del trabajador, según contó una testigo a los policías.
"En determinado momento, el ahora detenido efectuó disparos contra ambos hombres, hiriéndolos en las piernas", señaló la Jefatura de Policía de Montevideo.
Todo ocurrió en las calles Silvestre Pérez Bravo y Cayetano de Herrera, en Nuevo París.
Cuando los policías llegaron, el delincuente estaba "forcejeando" con los vecinos y fue detenido. En el lugar la Policía incautó un arma calibre 22 milímetros y dinero en efectivo.
Las dos personas heridas fueron trasladadas primero al Hospital del Cerro. Al repartidor se le diagnossticaron heridas de arma de fuego en una de sus piernas y fue trasladado al Banco de Seguros del Estado (BSE).
Al vecino, en tanto, los médicos le diagnosticaron una herida de arma de fuego con entrada y sin salida, por lo que fue derivado a una mutualista privada.