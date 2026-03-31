Cómo hizo Maldonado para bajar cifras de delitos en la temporada, según jefe de Policía: verano cerró con menos denuncias por hurtos y rapiñas

Maldonado es el departamento que más residentes atrae , mientras que Montevideo es el que más expulsa, según los datos del Censo 2023 . Entre los nuevos maldonadenses hay un factor que aparece como determinante, según recientes investigaciones, para decidir emigrar desde la capital hacia el este: la seguridad.

Estos migrantes, de 60 años y más , valoran positivamente a Punta del Este frente a Montevideo en varios indicadores. "En el tránsito, en la gestión de residuos, en la urbanización creciente, pero sobre todo en la seguridad ", según las investigaciones de la socióloga Verónica Filardo.

Estas valoraciones fueron recabadas en las investigaciones "Maldonado - Punta del Este: crecimiento y desigualdad" y "Maldonado - Punta del Este: dolores de crecimiento", ambas coordinadas por Filardo .

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En estas entrevistas muchos jubilados exmontevideanos contaron que fueron víctimas de "situaciones de violencia" , como "robos, copamientos y cosas por el estilo", que precipitaron su exilio al este del Uruguay. Pero, ¿qué dicen los datos de seguridad del departamento?

El jefe de la Policía departamental, Víctor Trezza, había afirmado antes de cumplir su primera temporada en el cargo que la inseguridad no era un fenómeno que escapaba a Maldonado, aunque tuviera guarismos "buenos". Ahora con la temporada estival concluida, El Observador accedió a las cifras de delitos en este período.

Para la elaboración de estos datos, se comparó lo registrado entre el período del "16 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025" con el período del "16 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026". Al igual que en la temporada 2024/25, en este último verano se registraron cuatro homicidios, de los cuales el 100% fueron aclarados.

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En cuanto a las denuncias de delitos contra la propiedad, todos registraron bajas en la comparación de temporada vs temporada. Las denuncias de rapiñas cayeron de 70 en la temporada 2024/2025 a 24 en la temporada 2025/2026. Por otro lado, se contabilizaron 268 denuncias de hurtos menos.

Esta última temporada se registró un 7% menos de denuncias de violencia doméstica en comparación con la anterior, pasando de 634 casos a 591.

Los motivos de la baja de delitos en Maldonado, según el jefe policial

0000693962.webp Policías en Maldonado

El jefe policial aseguró que "se trabajó mucho con la prevención y la disuasión del delito" y nombró "el aumento de operativos" de una temporada hacia la otra. En el último verano se hicieron 349 operativos más que en el anterior y se logró identificar a 5.173 personas más. A su vez fueron derivadas ocho personas menos.

El actual jefe de Policía recibió la jefatura de manos de Erode Ruíz cuando la temporada 2024/2025 ya había terminado y poco después de que Yamandú Orsi –a quien Trezza ha definido como "muy amigo"– asumiera la Presidencia a República.

"La Jefatura estaba ordenada, pero había mucho para hacer. El primer análisis que se hizo es que había una ausencia del Estado y del Ministerio Interior en muchas zonas que habían crecido", dijo Trezza en aquella oportunidad.

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Por otra parte, la estafa fue uno de los delitos que decreció en esta temporada. Entre ellas se logró combatir las estafas inmobilarias mediante instancias de prevención en coordinación con inmobilarias sobre las problemáticas de los alquileres de centros irregulares. "Dio resultado, bajaron exponencialmente", aseguró Trezza.

El jerarca también resaltó "grandes eventos" como las fiestas en El Placer o los partidos de Peñarol y River Plate de Argentina en el Campus de Maldonado en que "se planificó la seguridad y no dieron problemática alguna".

Desde la Dirección de Convivencia Ciudadana de la intendencia esteña contaron que en las charlas con los vecinos una de las mayores preocupaciones que surgen en cuanto a seguridad son los "cuidacoches irregulares o personas en situación de calle".

"Maldonado es el tercer departamento que tiene mayor número de gente en situación de calle. Es a contrapelo de la oferta laboral que hay", aseguró Trezza, quien además dijo que algunos de ellos pueden estar vinculados con actos delictivos mientras otros no.

Desde el 1° de febrero a la fecha, la Policía de Maldonado realizó más de 300 intervenciones en que se desalojaron a estas personas en coordinación con la Intendencia de Maldonado y los ministerios de Salud Pública y de Desarrollo Social.