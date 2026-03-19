"Rey del Sur": Policía de Maldonado investiga si cargamento de droga está vinculado a Sebastián Marset

Tras una serie de allanamientos en la ciudad de San Carlos , la Policía de Maldonado encontró un paquete de droga con la inscripción "Rey del Sur" , como se hace llamar el narcotraficante Sebastián Marset , recientemente capturado en Bolivia y ahora apresado en un centro de máxima seguridad en Estados Unidos .

Debido a esta incautación, las autoridades investigan los nexos de Marset con organizaciones criminales en el este de Uruguay . En el paquete se divisa la cabeza de un león con una corona y con el seudónimo que ha aparecido en otros cargamentos de drogas vinculados al narco uruguayo.

" Tenemos un logo de una de las organizaciones de esta persona , no puedo dar más información al respecto. No se descarta", dijo el jefe de Policía de Maldonado Víctor Trezza sobre la vinculación de Marset con esta incautación , en rueda de prensa consignada por FM Gente.

Abogado de Sebastián Marset en Uruguay afirmó que "expulsión exprés" del narcotraficante en Bolivia vulneró sus derechos

A finales de diciembre, el jefe departamental había reconocido que grupos narcos de Cerro Norte operaban en Maldonado . "Hay contactos con grupos de la capital , por ejemplo del Cerro Norte . Están acá porque son grandes proveedores ", dijo Trezza en esa oportunidad en entrevista con El Observador.

Luis Fernando Albín, líder de la banda Los Albín de Cerro Norte, era socio de Marset además de ser el brazo operativo y territorial más pesado de la red en Uruguay. En noviembre pasado se le detuvo en Argentina y luego se consiguió su posterior imputación.

Allanamientos en San Carlos: incautación de drogas, armas y seis detenidos

Incautación de drogas y armas en San Carlos es investigada por posible conexión con Sebastián Marset Incautación de drogas y armas en San Carlos es investigada por posible conexión con Sebastián Marset Foto: Jefatura de Policía de Maldonado

El operativo desarrolló entre la Policía y la Fiscalía de 4° Turno de Maldonado, y desembocó en la incautación de armas, drogas y seis detenidos en San Carlos.

Esta fue la segunda operación vinculada a esta organización delictiva y fue calificado como "un operativo exitoso", por parte de Trezza. Se logró confiscar más de dos kilos de cocaína, además de marihuana y efectivo por más de 440 mil pesos y más de 260 dólares.

Además hay seis detenidos, dos mujeres y cuatro hombres, algunos de ellos ya tenían antecedentes penales. También "como parte de este operativo se logró la demolición de cuatro viviendas que eran bocas" ubicadas en un barrio al noreste de San Carlos.