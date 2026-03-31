La decisión que tomó Flamengo con Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela luego de jugar con la selección uruguaya por fecha FIFA

La selección uruguaya juega en la tarde de este martes su segundo y último partido de la fecha FIFA de marzo, enfrentando a Argelia en el Allianz Stadium de Turín en Italia, encuentro que sirve de preparación para el Mundial 2026. En tanto, Flamengo ya tiene la logística necesaria para que sus tres jugadores que están en la celeste, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz y Guillermo Varela, vuelvan en un vuelo aparte a Brasil.

El primero de ellos fue titular el pasado viernes en Wembley en el 1-1 ante Inglaterra.

No obstante, no pudo desarrollar su juego habitual ya que fue un encuentro de mucha marca y fricción en todos lados, no solo en mitad de cancha.

Guillermo Varela fue de menos a más, aunque tampoco pudo subir demasiado por su lateral. En la marca, fue ayudado por Agustín Canobbio en su sector, el mejor de los celestes.

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En el día libre para los jugadores de Peñarol, Diego Aguirre igualmente tuvo una buena noticia

Por su parte, Nicolás De la Cruz estuvo en el banco de suplentes, pero Marcelo Bielsa no le dio ingreso.

El vuelo especial para los uruguayos

Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz, al igual que los otros cuatro futbolistas de Flamengo que se encuentran con sus respectivas selecciones nacionales, volverán antes a Brasil.

El club fletó un avión privado para que todos puedan llegar a tiempo a Braganca Paulista para enfrentar ya este jueves 2 de abril a Red Bull Bragantino de los ex Peñarol, Ignacio Sosa y Guzmán Rodríguez (recuperándose de una operación de ligamentos cruzados), por una nueva fecha del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

Flamengo emitió un comunicado en el que expresa: "Con la logística en mente, el gerente de fútbol de Flamengo, Gabriel Skinner, negoció con las selecciones nacionales el plan para el regreso de los jugadores del club".

Y agrega: "Gracias a la buena relación entre las entidades, los 7 jugadores que participaron en esta fecha FIFA llegarán a tiempo para incorporarse al grupo en Bragança Paulista, donde el Flamengo se enfrentará al Red Bull Bragantino el jueves (2)".

"Entre ellos, Carrascal, quien ya se reincorporó esta mañana (del martes tras enfrentar con Colombia a Francia) y participó en el entrenamiento con el resto del equipo".