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La respuesta de los futbolistas de Deportivo Maldonado al golero de Central Español: "En ningún momento un integrante de este plantel pondría en juego un tema tan sensible como la salud mental"

El plantel de Deportivo Maldonado emitió un comunicado sobre el hecho que fue compartido por sus jugadores

31 de marzo de 2026 13:38 hs
Deportivo Maldonado

Deportivo Maldonado

Foto: Enzo Santos/Focouy

El plantel de Deportivo Maldonado emitió un comunicado este martes al mediodía en respuesta a las declaraciones que hizo el arquero de Central Español, Emiliano Márquez, esta mañana, luego del partido que ambos equipos jugaron este lunes y en el que el golero tuvo una reacción contra un jugador del equipo rojiverde.

Emiliano Márquez, golero de Central Español
Emiliano Márquez, golero de Central Español

Emiliano Márquez, golero de Central Español

“Dentro de la cancha ocurren situaciones que muchas veces quedan allí, como suele decirse. Sin embargo, mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha. No voy a dar nombres, ya que no corresponde”, explicó.

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“Durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible: a mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones”, agregó Márquez.

“Reitero: esto no justifica mi reacción. Pero considero importante reflexionar sobre el cuidado que debemos tener con las palabras. Todos somos humanos, y hay temas con los que no corresponde jugar”, sostuvo el arquero.

Además, señaló: “Hago esta aclaración porque han circulado versiones que no reflejan la realidad ni son justas hacia mi persona. Quienes me conocen saben cómo soy. Nuevamente, pido disculpas, especialmente a Central Español, a mi familia ya todo el público”.

El mensaje de Emiliano Márquez, golero de Central Español
El mensaje de Emiliano Márquez, golero de Central Español

El mensaje de Emiliano Márquez, golero de Central Español

La respuesta de Deportivo Maldonado

Este martes el plantel de Deportivo Maldonado emitió un comunicado sobre el hecho que fue compartido por sus jugadores.

“Ante las recientes declaraciones realizadas por el arquero de Central Español, Emiliano Márquez, los jugadores del plantel de Club Deportivo Maldonado consideramos necesario expresar lo siguiente:

Rechazamos de forma categórica los dichos mencionados, ya que no reflejan en absoluto los valores que promovemos como grupo humano y profesional. En ningún momento, bajo ninguna circunstancia, un integrante de este plantel utilizaría o pondría en juego un tema tan sensible y delicado como la salud mental.

Asimismo, entendemos que la forma en que se han presentado públicamente estos hechos puede generar interpretaciones alejadas de lo realmente ocurrido.

Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la integridad y el bienestar de todos los protagonistas del fútbol, convencidos de que este tipo de temas deben ser tratados con responsabilidad y seriedad”.

El comunicado de Deportivo Maldonado
El comunicado de Deportivo Maldonado

El comunicado de Deportivo Maldonado

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