Lo echaron de suplente, se metió a la cancha y luego fue a buscar a alguien que lo insultó en la tribuna: mirá el insólito hecho en el final de Central Español vs Deportivo Maldonado

ACTUALIZADO / En un partido con un vibrante final, Central Español venció este lunes por 2-1 a Deportivo Maldonado luego de cinco juegos sin victorias en el Torneo Apertura, que este martes baja el telón de la novena jornada con Racing como líder con 20 puntos.

Central Español, conjunto dirigido por Pablo de Ambrosio, se impuso con anotaciones de Ignacio Rodríguez y de Raúl Terragona. Renato Cesar había igualado para el visitante.

El partido tuvo un trámite intenso y el juez Damián Fontes expulsó a dos jugadores de cada equipo y sacó seis amarillas en los locales y nueve en la visita.

Cuando terminaba el partido e iba un minuto de los 10 adicionados en primera instancia, el juez expulsó al segundo jugador de Central, el golero suplente Emiliano Márquez luego de un encontronazo que se dio en la cancha y generó protestas.

¡¡LO EXPULSARON Y SE METIÓ A LA TRIBUNA A PELEAR!! Emiliano Márquez, golero suplente de Central Español, vio la roja y destapó toda su bronca. Abrió la reja y se agarró a GOLPES con un hincha. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/21IRRGy9gN

Cerro Largo venció a Danubio en Melo por la novena fecha del Torneo Apertura

Mirá la insólita razón por la que se postergó para la noche de este lunes el partido Cerro Largo vs Danubio por el Torneo Apertura

Muy enojado, el arquero que estaba en el banco de suplentes se metió en el campo de juego para cruzar rumbo a los vestuarios, lo que llamó la atención, ya que su equipo estaba arriba en el marcador e hizo que se perdiera tiempo.

La historia no terminó ahí. Luego, se fue a la tribuna y salió a buscar a alguien que lo había insultado desde el sector de Deportivo Maldonado.

La explicación de Emiliano Márquez

Este martes, luego de la viralización del hecho, Emiliano Márquez pidió disculpas por el hecho, explicó lo ocurrido y señaló que su reacción fue con un jugador de Deportivo Maldonado y no con un hincha.

Emiliano Márquez, golero de Central Español Emiliano Márquez, golero de Central Español

"Mi reacción fue provocada por una falta de respeto y de códigos por parte de un jugador de Deportivo Maldonado, no de un hincha. No voy a dar nombres, ya que no corresponde”.

“Durante el partido, dicho jugador expresó una frase que puede resultar muy dolorosa para cualquiera. En mi caso, tocó un tema extremadamente sensible: a mis 13 años sufrí la pérdida de mi hermano mayor por un problema de salud mental, y ese hecho fue mencionado de una manera inapropiada y con malas intenciones”, agregó Márquez.

El mensaje de Emiliano Márquez, golero de Central Español El mensaje de Emiliano Márquez, golero de Central Español

El partido estuvo marcado por un vibrante final, en el que el árbitro sancionó a instancias del VAR un penal para Deportivo Maldonado a los 101 minutos de tiempo corrido. La pena máxima fue ejecutada por el centrocampista Maximiliano Noble y su disparo se fue por arriba del horizontal.

Con la victoria, Central Español llegó a 14 unidades en el Torneo Apertura y está sexto, mientras que también puntos vitales para la Tabla del Descenso, donde duplica por ser uno de los tres conjuntos ascendidos desde la Segunda División para esta temporada.

Nacional quedó tercero

La derrota de Deportivo Maldonado lo bajó al cuarto lugar y eso permitió que Nacional conservara el tercer puesto obtenido con su victoria del fin de semana sobre Montevideo City Torque.

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Ambos equipos tienen 16 enteros, pero el tricolor cuenta con un mejor saldo de goles.

Boston River venció este lunes con anotaciones de Leandro Suhr y Facundo Bonfiglio por 1-2 a Juventud, que no levanta cabeza.

En los primeros meses del año, el equipo del argentino Sebastián Ariel Méndez mostró su mejor versión en el plano internacional, donde avanzó dos rondas en la Copa Libertadores al eliminar al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní. Luego cayó frente a Independiente Medellín, pero selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no pudo repetir en lo local, donde apenas ganó un partido de 9 posibles y cierra la clasificación con 4 enteros.

En el último encuentro de esta fecha, Cerro Largo derrotó por 2-0 a Danubio con goles de Santiago Marcel y Tiziano Correa.

La novena fecha del Torneo Apertura llegará este martes a su fin con los partidos Progreso-Liverpool y Defensor Sporting-Albion, suspendidos el fin de semana por las fuertes lluvias que cayeron en el sur del país.

Sin importar lo que suceda en dichos partidos, Racing acabará la etapa como único líder tras vencer este domingo por 0-2 a Peñarol y llegar de esa forma a 20 unidades.

Con base en EFE